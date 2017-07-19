ألمانيا : لاجئ سوري ينجح بلم شمل عائلته بعد 1162 يوماً من الانتظار ( صور )

التقى لاجئ سوري بزوجته وأطفاله، في مدينة دوسلدورف، شمال غربي ألمانيا، بعد انتظار دام 1162 يوماً.

صحيفة “راينشه بوست”، قالت يوم الاثنين الماضي، بحسب ما ترجم عكس السير، إن اللاجئ اسماعيل منلا، لم يرَ أولاده وزوجته منذ فراره من سوريا في 24 نيسان عام 2014.

وأضافت الصحيفة أن اسماعيل انتقل عام 2003 وهو في عمر 21 من قريته مسكنة إلى العاصمة دمشق، وبدأ بالتدريب كمساعد جراح، ودرس في الوقت ذاته في أيام العطلة نهاية الأسبوع في قسم الترجمة بالتعليم المفتوح.

والتقى اسماعيل زوجته صفاء محمود عام 2009 في الجامعة، وكانت تعمل في مستشفى، وتم عقد قرانهما عام 2010، كما أنجبا فرح صيف 2011، وبعد عامين رزقا بأحمد، وانتقلت العائلة بعد ذلك إلى مسكنة ليعيشوا في منزل والد اسماعيل.

وسيطرت داعش في ذلك الوقت على أجزاء كبيرة من شمال سوريا بما في ذلك قرية اسماعيل، وقامت بتجنيده تحت التهديد بالقتل، وأجبرته على العمل في مستشفى تابع لها لرعاية جرحاها.

وطلب اسماعيل من زوجته أن تبيع كل شيء، دون النظر إلى سعره، وأن تهرب من أطفالها إلى لبنان، واعداً إياها بأن ينقلهم للعيش في ألمانيا بعد وصوله.

وشق إسماعيل طريقه سيراً على الأقدام إلى تركيا، ومن ثم استقل قارب وتوجه إلى اليونان، ومن ثم صعد بقطار لنقل البضائع ومر بمقدونيا وصربيا، إلى أن ألقت السلطات المجرية القبض عليه، وقامت بنقله لمخيم للاجئين، وبعد ذلك تمكن من الهرب إلى النمسا، ومن ثم وصل إلى ألمانيا في 19 من آب عام 2014.

وعند وصوله إلى دوسلدروف، تقدم إسماعيل بطلب في 15 تشرين الثاني ،2014 واضطر بسبب البيروقراطية إلى الانتظار لفترة طويلة، وبعد ذلك طالبت سلطات الهجرة من المجر باعتباره قد سجل هناك لأول مرة، وسجلت بصماته وبالتالي فإن المجر مسؤولة عن طلب اللجوء الخاص بإسماعيل، وذلك حسب اتفاقية دبلن.

واستعان اسماعيل بمحام للبقاء في ألمانيا، وليتمكن من جلب عائلته، وقام بالذهاب بشكل دوري إلى مركز العلاج النفسي بسبب الكوابيس التي انتابته، والتي تساعده تقاريرها عند مثوله أمام المحكمة بشأن قضية ترحيله إلى المجر.

ورفضت المحكمة القضية، فقام اسماعيل بالاعتراض على القرار، واضطر للانتظار 9 أشهر تقريباً.

وقام خلال تلك الفترة بالعمل بشكل غير قانوني بمواقع البناء وجمع الزجاجات في المدينة وتوزيع النشرات، حيث لا يسمح له بالعمل بسبب عدم حصوله على إقامة، فيما كان يتوجب عليه إرسال المال لإعالة أسرته.

وفي آب عام 2015، جاء قرار الاستئناف لصالح إسماعيل، وقام في الـ 11 من تشرين الثاني 2015 بطلب اللجوء مرة أخرى، وحصل على إقامة لمدة ثلاث سنوات، ومن ثم تقدم بطلب لم شمل أسرته.

واستغل إسماعيل الوقت لحين الموافقة على طلب لم الشمل، بتعلم اللغة الألمانية، وعمل بشكل قانوني في أحد المطاعم، وبدأ منذ أوائل هذا العام بالعمل بمهنته الأصلية كمساعد جراح، في مستشفى سانكت مارتنوس، في دوسلدورف، بدوام جزئي.