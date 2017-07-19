الخارجية الإيرانية : العقوبات الأمريكية الأخيرة سخيفة و مدانة و سنرد عليها بالمثل

الخارجية الإيرانية : العقوبات الأمريكية الأخيرة سخيفة و مدانة و سنرد عليها بالمثل

أدانت الخارجية الإيرانية العقوبات التي صدرت الثلاثاء، عن الولايات المتحدة بحق شخصيات وكيانات إيرانية.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية، أن الوزارة أصدرت بياناً الثلاثاء، أدانت فيه “هذا الإجراء السخيف والفاقد للأهمية من قبل الإدارة الأمريكية والمتمثل في إضافة أسماء شخصيات جديدة إلى قائمة عقوباتها غير القانونية”.

وأضافت الوزارة، أنها “سترد على هذه الإجراءات بالمثل عبر فرض عقوبات على شخصيات أمريكية معادية لإيران وباقي الشعوب الإسلامية”.

ولفتت إلى أنه سيتم الإعلان عن أسماء هذه الشخصيات الأمريكية قريباً.

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت الثلاثاء، إصدار عقوبات بحق 18 فرداً وكياناً للاشتباه في صلتهم بدعم البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية وغيره من الأنشطة العسكرية. (DPA)