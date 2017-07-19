النمسا : القبض على لاجئين سوريين قاصرين بتهمة سرقة دراجات هوائية

ألقت الشرطة النمساوية، القبض على أربعة لاجئين، كانوا يسرقون دراجات هوائية، في مدينة “مودلينغ”، شرقي النمسا.

وقالت وسائل إعلام نمساوية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشرطة شاهدت، يوم الأحد (16/7)، شاباً سورياً، بحوزته إطارات دراجة، عند مدخل محطة القطار في مدينة مودلينغ، عند الساعة الواحدة ونصف.

وألقت الشرطة القبض على ثلاثة لاجئين سوريين آخرين، في محيط المحطة، تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عاماً، وكانت معهم دراجات هوائية.

وأثناء التفتيش، وجدت الشرطة أداة يشتبه بأن اللاجئين السوريين قد استخدموها في السرقة، فيما عثرت دورية أخرى على ثلاث دراجات جبلية، كانت مجهزة للنقل، بعدما تم كسر أقفالها.

واعترف الأربعة بفعلتهم، وأطلق سراحهم بعد جلسات الاستماع لدى المدعي العام، دون الكشف عن أسماء السارقين، أو أصحاب الدراجات.