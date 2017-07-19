لقب بـ ” رب الحديد ” .. وفاة أحد أبرز حيتان المال في سوريا بسبب ” مرض مفاجئ “

نعت وسائل إعلام موالية، أول أمس الثلاثاء، واحداً من أبرز حيتان المال في سوريا، بعد وفاته إثر صراع مع ما قالت إنه “مرض مفاجئ”.

وأفادت الإعلام الموالي بأن “وهيب مرعي” (61 عاماً)، رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس، توفي في ألمانيا التي سافر إليها مؤخراً، بعد أن تعرض لمرض مفاجئ.

ويعتبر مرعي من أبرز حيتان المال في سوريا، وكان يلقب بـ “رب الحديد”، لسيطرته على تجارته وصناعته، تحت مسمى “مجموعة الوهيب الاقتصادية”.

وإلى جانب الحديد، يمتلك مرعي منشآت ومعامل لخزن الخضار والفواكه وإنتاج الملح، بالإضافة إلى العديد من الاستثمارات السياحية في طرطوس.

ودفن “أبو علي”، في منزله بقرية “قلعة بني قحطان” بريف جبلة.