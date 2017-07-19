محتجون يشتمون وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية في لندن ( فيديو )

قالت صحيفة عكاظ السعودية، إن لقطات فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت الثلاثاء، “محاولة اعتداء وتلفظ سافر على وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش أثناء دخوله قاعة تشاتام هاوس في العاصمة البريطانية لندن من قبل ثلاثة متجمهرين من الواضح أنهم بلطجية مأجورين عمدا من قبل جهات قطرية”.

وأضافت الصحيفة إنه “بحسب ما أظهره الفيديو، كان من بين هؤلاء المهاجمين موسى عبد علي الذي سحبت جنسيته البحرينية عام 2012 لإضراره بأمن الدولة في البحرين، وهو ذات الشخص الذي تهجم لفظيا مع عناصر إيرانية على اللواء أحمد عسيري في لندن قبل أشهر قليلة”.

وختمت الصحيفة بالقول: “بدورها المؤدلج المعهود، قامت قناة الجزيرة بالترويج للفيديو، زاعمة أن مهاجمي الوزير الإماراتي أنور قرقاش مجرد محتجين على السياسات الإماراتية، في حين أن المؤكد والواضح تماما أنها عملية مدبرة ومفتعلة عمدا”.