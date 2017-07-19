مقطع مصور يظهر لبنانيين يعتدون على سوري بطريقة وحشية .. و الاحتقان يصل إلى أعلى مستوياته ( فيديو )

مقطع مصور يظهر لبنانيين يعتدون على سوري بطريقة وحشية .. و الاحتقان يصل إلى أعلى مستوياته ( فيديو )

تداول ناشطون على نحو واسع، يوم أمس الثلاثاء، مقطعاً مصوراً يظهر شباناً لبنانيين يهينون ويضربون سورياً بطريقة وحشية.

ويظهر المقطع الذي لم يعرف مكان أو تاريخ تصويره على وجه الدقة، اتهام اللبنانيين للسوري بنية التظاهر ضد الجيش اللبناني، والانتماء لداعش.

وأجبر المعتدون الشاب على الهتاف للجيش اللبناني وقائده، وشتم سوريا والسوريين.

ويعتبر هذا الاعتداء الوحشي، أحدث حلقات الاحتقان غير المسبوق بين السوريين واللبنانيين، منذ أن قام الجيش اللبناني باقتحام مخيم للاجئين في عرسال واعتقال عشرات اللاجئين، وقتل عدد منهم تحت التعذيب.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية، سجالاً حاداً وتبادلاً للمقاطع المصورة والتصريحات المسيئة بين اللبنانيين والسوريين.

وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، أعلن يوم أمس عن أن “الجيش سينفذ عملية في منطقة جرود عرسال .. الحكومة تعطيه الحرية لمعالجة هذا الملف الأمني”.

وأكد الحريري أنه لا يوجد تنسيق بين الجيش اللبناني وقوات النظام في سوريا حول هذه العملية.