نتنياهو : قصفنا العديد من شحنات الأسلحة الإيرانية المرسلة لحزب الله

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس الوزراء ، بنيامين نتنياهو، ضُبط أثناء توجيه انتقادات شديدة للاتحاد الأوروبي، أثناء محادثة ثنائية مع رئيس الوزراء المجري فكتور أوربان كان يراد لها أن تكون بعيدا عن أسماع الصحفيين والرأي العام، ولكن الميكروفون كان أذاع أمرها.

تصريحات نتنياهو، التي فضحها الميكروفون، جاءت خلال اجتماع إقليمي مغلق مع قادة المجر وبولندا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا.

ورأى نتنياهو رأى خلال الاجتماع في العاصمة المجرية بودابست أنه “من الجنون” كيف يعامل الاتحاد الأوروبي إسرائيل.

وقال أيضاً إن “الاتحاد الأوروبي هو الاتحاد الوحيد للدول في العالم، الذي يربط علاقاته مع إسرائيل بشروط سياسية”، مشيراً بذلك إلى التعاون التقني، الذي اشترط الاتحادي الأوروبي ألا يتم قبل توفير الشروط اللازمة لإجراء محادثات سلام بين إسرائيل والفلسطينيين.

وكان نتنياهو يظن أن مايكروفونه مفصول ولكن الصحفيين الموجودين خارج الغرفة، التي تم فيها الاجتماع استطاعوا سماعه.

كما تطرق نتنياهو في حديثه السري المعلن إلى الغارات الجوية الإسرائيلية ضد شحنات الأسلحة المرسلة إلى حزب الله في سوريا، قائلاً: “قلت للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إذا رأينا أن إيران تمد حزب الله بأسلحة فسنصيبها، فعلنا ذلك عشرات المرات”، ولا تصرح إسرائيل غالبا بأمر هذه الغارات.

يذكر أن نتنياهو أعلن مراراً بأن إسرائيل لن تسمح بنقل اسلحة من سوريا إلى حزب الله، دون الكشف عن شن هجمات بعينها استهدفت شحنات اسلحة للحزب.