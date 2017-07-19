وفاة قيادي بمجلس منبج التابع لوحدات الحماية الكردية في مشفى حلب الجامعي متأثراً بجراح سببتها ” عبوة ناسفة “

توفي مسؤول العلاقات العامة والمصالحة في مجلس منبج التنفيذي الشيخ شلاش الشلاش، يوم الثلاثاء، متأثراً بجراح أصيب بها أمس إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارته بمدينة منبج في ريف حلب الشرقي التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية.

وقالت مصادر مقربة من قوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية) في مدينة منبج لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.أ) إن “الشيخ شلاش توفي الثلاثاء في مشفى حلب الجامعي بعد انفجار عبوة ناسفة وضعت تحت سيارته في مدينة منبج”.

وأضافت المصادر: “يعتبر الشيح شلاش الذي ينحدر من قرية الشيخ يحيى في ريف منبج أحد وجهاء عشيرة الغنايمة العربية والتي انضم العشرات من أبنائها إلى مجلس منبج العسكري التابع لقوات سورية الديمقراطية، وبعد سيطرة القوات الحكومية السورية على مناطق غرب منبج وطرد تنظيم /الدولة الاسلامية/ داعش أصبح أبز الداعمين للقوات الحكومية ومن بين الأعضاء مجلس الشعب في مدينة منبج الذين رفعوا العلم السوري في منطقة دوار الكتائب في المدينة”.

يذكر أن “قسد” سيطرت على مدينة منبج في شهر أغسطس العام الماضي بدعم مباشر من الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي بعد معارك استمرت لأكثر من شهرين مع مسلحي داعش. (DPA)