أعضاء برلمان بشار الأسد يقيلون رئيستهم ” بسبب تصرفاتها غير الديمقراطية “

قالت وسائل إعلام موالية، إن أعضاء برلمان بشار الأسد، أقالوا رئيسة المجلس “هدية عباس”.

وجاءت الإقالة، بناء على توقيع عريضة من قبل عدد كبير من الأعضاء، مطالبين بإعفائها، مع المحافظة على مقعدها كنائبة عن محافظة دير الزور.

وأشار الإعلام الموالي إلى أن جلسة الخميس “انعقدت في الساعة الحادية عشرة صباحاً كما كان مقرراً لها، لتناقش المداولة العامة للنظام الداخلي لمجلس الشعب وأثناء النقاش قامت الدكتورة رئيسة المجلس وكما دأبت منذ أشهر وبأكثر من نقاش مما كان يؤدي إلى تراكم خلل كبير نتيجة التصرفات غير الديمقراطية والتي تنعكس سلباً على المجلس، قامت د.عباس بمنع الأعضاء من تقديم مداخلاتهم وتجاوزت رأي غالبية الأعضاء بالرغبة بنقاش بعض المواد حسب مسؤولياتهم الدستورية وأعلنت فجأة الإنتهاء من نقاش مواد النظام الداخلي قبل الإنتهاء منه فعلياً”.

وبعد ذلك “قام بعض الأعضاء بالاعتراض على التصويت مصرين بأن النقاش قائم وبأن رفع الجلسة وإعلان الانتهاء من النظام الداخلي للمجلس هو تصرف غير مسؤول ولا قانوني، فمنعت قبول الإعتراضات على التصويت متجاهلةً كافة قواعد الديمقراطية ومخالفةً للقانون مما كاد أن يقوض دور المجلس بما ينعكس سلباً على أساس دوره التشريعي”.

ونقل الإعلام الموالي بقية التفاصيل بالقول إن عباس “بعد أن رفعت الجلسة، قام عدد كبير من أعضاء المجلس بالاعتصام داخل الجلسة رافضين خرق القانون الذي حصل واستناداً الى المبادىء الديمقراطية المصانة في دستور الجمهورية العربية السورية فقد تقدم ١٦٤ عضواً من أعضاء المجلس بطلب اعفاء السيدة رئيسة المجلس الدكتورة هدية عباس من منصبها وبناءً عليه انعقد المجلس في تمام الساعة الثامنة مساءً من يوم الخميس ٢٠/٧/٢٠١٧ برئاسة السيد نجدت اسماعيل انزور نائب رئيس المجلس وحضور اغلبية الأعضاء تم فيها عرض طلب الأعضاء ال ١٦٤ فقد أصدر مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية قراراً يقضي بإعفاء السيدة عباس من منصبها كرئيس للمجلس وذلك بإجماع الحضور”.

ووفقاً للنظام الداخلي للمجلس، يتولى نائب رئيس المجلس كافة صلاحيات رئيس المجلس إلى حين انتخاب رئيس جديد.

الجدير بالذكر أن أعضاء مجلس الشعب يتم تعيينهم من قبل “القيادة الحكيمة”، بعد انتخابات صورية، ولا تساوي القرارات التي يتم اتخاذها من قبلهم “تحت قبة البرلمان”، ثم الحبر الذي تكتب به.