ألمانيا : توجيه تهمة الشروع بالقتل للاجئ سوري هاجم إيرانياً و سورياً بسكين

ألقت الشرطة الألمانية القبض على سوري حاول، الاثنين الماضي، طعن شخصين في رويتلينغن، بولاية بادن فورتنبيرغ، جنوبي ألمانيا.

مجلة فوكوس الألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن السوري (35 عاماً)، طعن من غير سبب واضح شاباً إيراني يبلغ من العمر 24 عاماً، والذي بدوره تمكن من الدفاع عن نفسه بركل المهاجم، إلا أنه لم يسلم من الجروح في ساقيه.

وتدخل عدد من الأشخاص وأمسكوا بالمهاجم، إلا أنه تمكن من الهرب منهم، وهجم على غرفة سوري (22 عاماً)، واشتبك معه وتسبب له بجروح في ذراعه اليسرى، ثم لاذ بالفرار.

وتم إسعاف الشابين في ذلك الوقت إلى المستشفى، ثم قامت الشرطة بعملية بحث سريعة، استطاعت من خلالها إلقاء القبض عليه، في محطة إيسلينغن، وتحويله إلى قاضي التحقيق الذي أمر بسجنه.

ووجه الادعاء العام الألماني تهم الشروع بالقتل، والتسبب بإصابات جسمية خطيرة.