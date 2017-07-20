السعودية : إطلاق سراح ” فتاة التنورة القصيرة ” دون توجيه اتهامات لها

أعلنت وزارة الإعلام السعودية أن الشرطة أطلقت سراح امرأة بثت مقاطع فيديو لها وهي تتجول بتنورة قصيرة في موقع أثري سعودي من دون توجيه أي تهمة لها.

وقالت الوزارة إن الشرطة أطلقت سراح المرأة، مساء الثلاثاء، وأن المدعي العام أقفل القضية.

وكانت الشرطة ذكرت، الثلاثاء، أنها تستجوب امرأة بعد ظهورها في سلسلة من مقاطع الفيديو القصيرة على موقع سنابشات وهي ترتدي تنورة قصيرة وقميصا غير محتشم.

وتم تصوير المقاطع لها وهي تسير في أرجاء القلعة الأثرية وتلعب بالرمال على الكثبان في قرية أشيقر في شمال الرياض.

وتم تحميل الفيديوهات نهاية الأسبوع الماضي على حساب في موقع سنابشات يحمل اسم “موديل خلود”.

وقالت الوزارة في بيان أن المرأة اعترفت بتجولها في الموقع الأثري وهي ترتدي التنورة وشعرها غير مغطى، لكنها قالت إن مقاطع الفيديو تم تحميلها بدون علمها.

وأشعل فيديو “امرأة التنورة” مواقع التواصل الاجتماعي كما أثار النقاش بين مستخدمي هذه المواقع في المنطقة وخارجها حول حقوق المرأة في المملكة. (AFP)