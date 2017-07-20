بعد إتاحة إرسال أي نوع من الملفات عبر ” واتس آب ” .. احذر خطر هذه الخاصية الجديدة !

بعد إتاحة إرسال أي نوع من الملفات عبر ” واتس آب ” .. احذر خطر هذه الخاصية الجديدة !

أطلقت شركة #واتساب تحديثاً جديداً لتطبيقها، يقدم مزايا يمكن أن تكون مفيدة وخطرة في الوقت نفسه، إذ يُمكن لمستخدمي #آيفون ، استخدام تطبيق المراسلة لمشاركة أي نوع من الملفات، سواء على أجهزة #أندرويد أو iOS أو نسخة الويب.

فيما فرضت الشركة حدوداً لحجم الملفات التي يمكن إرسالها، إذ يبلغ الحد الأقصى لإرسال ملف عن طريق نسخة الويب 64 ميغابايت، و100 ميغابايت عبر نسخة أندرويد، و128 ميغابايت عبر نسخة iOS.

وتمتلك ميزة المشاركة تشعبات مثيرة للاهتمام، إذ تسمح بمشاركة وتبادل ملفات الوسائل الأخرى مثل الصور ومقاطع الفيديو، كما يمكن مشاركة الملف الأصلي بشكل فعلي دون الحاجة إلى ضغط، وفق ما ذكر موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، الأمر الذي يعتبر مفيداً جداً للأشخاص الراغبين في مشاركة ملفات الوسائل بجودة عالية، إلا أنه لا يتم عرضه على شكل صورة ضمن الدردشة، ويظهر اسم الملف فقط.

وكان تطبيق التراسل قد بدأ بمشاركة الملفات لأول مرة في العام الماضي، إلا أنه اقتصر على ملفات PDF والملفات النصية مثل Doc وTxt وCsv وXls.

وبالطبع، الإمكانات الجديدة ستكون مفيدة، وخاصة إذا كان زملاؤك على واتساب أيضاً، إلا أن هذا التحديث يمكن أن يعرضك لمخاطر أمنية.

إذ يحاول القراصنة الاستفادة من التحديث عن طريق نشر الملفات الخبيثة عبر التطبيق، ولا يستغرق الأمر سوى لحظات من عدم الاهتمام تحمل فيها البرنامج وتصيب هاتفك، والذي يمكن أن يؤدي إلى أمور خطيرة، مثل فقدان بياناتك الخاصة والحساسة.

كما أن واتساب يسمح لأي شخص -وليس فقط جهات الاتصال الخاصة بك- بمراسلتك، ما يعني أن إمكانية استهدافك بهذه الطريقة ليست مستبعدة، لذا، إذا تلقيت رسالة تبدو مشبوهة من مرسل لا تعرفه، فيمكنك حظره حتى لا يتمكن من إرسال رسالة أخرى أو يتصل بك عبر واتساب.

وإذا قمت بالنقر على رابط مصاب، أو تحميل ملف مشبوه على هاتفك يمكنك حماية نفسك عن طريق تشغيل برامج مكافحة الفيروسات عليه بأسرع ما يمكن.