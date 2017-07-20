” بوتين فاز في سوريا ” .. واشنطن بوست : ترامب ينهي برنامج تسليح المعارضة السورية تلبية لمطالب روسيا

الخطوة التي تطلبها موسكو منذ وقت طويل .. واشنطن بوست: ترامب ينهي برنامج “سي آي أيه” لتسليح المعارضة المناهضة للأسد في سوريا

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر إنهاء برنامج وكالة المخابرات المركزية (CIA) السري لتسليح وتدريب المعارضة السورية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن هذه الخطوة تطلبها موسكو منذ وقت طويل.

وأشارت إلى أن البرنامج الذي بدأته إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، تم التشكيك فيه حتى من قبل داعمه، خصوصاً بعد التدخل العسكري الروسي في سوريا، مضيفة أن الإنهاء يعكس رغبة ترامب في إيجاد طرق بديلة للتعاون مع روسيا التي ترى في البرنامج خطراً على مصالحها في سوريا.

وقال مسؤول أمريكي لم تكشف الصحيفة عن اسمه: “إنه قرار بالغ الأهمية .. بوتين فاز في سوريا”، فيما اعتبر مسؤولون سابقون وحاليون داعمون للبرنامج، أن هذا الإلغاء يمثل تنازلاً كبيراً.

وأضافت واشنطن بوست أن هذه الخطوة تمثل إقراراً من الإدارة الأمريكية حيال تأثيرها ورغبتها المحدودة في تنحية بشار الأسد عن السلطة في سوريا.

 

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رأي واحد على “” بوتين فاز في سوريا ” .. واشنطن بوست : ترامب ينهي برنامج تسليح المعارضة السورية تلبية لمطالب روسيا”

  1. بتذكر أديش ناس طلبلو وزمرو لترامب وعملو منو عنتر بن شداد وخاصة لما ضرب مطار الشعيرات ، واتضح بعدين أنو الضربة مهزلة، كتير من المعارضين طار عقلن بأبو إيفانكا وقالو انو رجل أفعال لا رجل أقوال ، بتذكر حكم البابا وتطبيله لترامب على صفحتو عالفيسبوك ، بتذكر البوق جيري ماهر يللي قال بعد الضربة أنو هي قبل ما يزور ترامب السعودية وهيك ، كيف بعد ما يزورها

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