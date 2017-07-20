روسيا تكرم ” أم نادر ” السورية لدورها الفعال في ” نشر السلام و مساعدة المصابين و الفقراء

روسيا تكرم ” أم نادر ” السورية لدورها الفعال في ” نشر السلام و مساعدة المصابين و الفقراء

قالت قناة روسيا اليوم الروسية، أمس الأربعاء، إن وزارة الدفاع الروسية كرمت عدداً من “الشخصيات الهامة الروسية والسورية التي ساهمت بالتقارب بين الشعبين ونشر السلام في منطقة أنهكتها الحرب”.

وحصل على أول وسام فخر والمعروف بـ”وسام السلام”، ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي.

أما الثاني فكان من نصيب “السيدة السورية ناديا غندور (أم نادر)، لدورها الفعال في نشر السلام في سوريا ومساعدة المصابين والفقراء من خلال المنظمات الاجتماعية والإنسانية، ودورها في تقريب وجهات النظر من خلال مركز المصالحة بين الأطراف المتنازعة. لتكون بذلك أول امرأة عربية تحصل على هذا الوسام”.

وقلد الأوسمة الجنرال سيرغي كورالينكو، رئيس الأكاديمية العسكرية في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، ورئيس “مركز التنسيق للمصالحة في سوريا”.

وقالت القناة إن ناديا غندور “عضو مؤسس في صندوق روسار الخيري، ونائبة رئيس رابطة المغتربين لعموم روسيا الاتحادية، وممثلة الطائفة المسيحية السورية في روسيا”.(RT)