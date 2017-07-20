الحالة الثانية خلال أسبوع .. السعودية : إعدام ” سوري ” أدين بتهمة تهريب المخدرات

نفذت وزارة الداخلية السعودية، حكم الإعدام بحق شخصين، أحدهما سوري الجنسية، والآخر سعودي، في منطقة تبوك، شمالي المملكة، بعد إدانتهما بتهريب المخدرات.

وأصدرت وزارة الداخلية بياناً بشأن تنفيذ حكم “القتل تعزيراً”، بحق الجانيين، لقيامهما بتهريب كمية من حبوب الإمفيتامين المحظور.

وجاء في البيان الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس): “تم القبض على كل من سليمان حسين حسين، سوري الجنسية، وحامد بن سالم سليمان الحويطي، سعودي الجنسية، عند قيامهما بتهريب كمية كبيرة من حبوب الإمفيتامين المحظور.

وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بما نسب لهما، وبإحالتهما إلى المحكمة صدر بحقهما صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليهما والحكم بقتلهما تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وتم تنفيذ حكم القتل في الجانيين يوم الأربعاء 25 /10 / 1438هـ في منطقة تبوك”.

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