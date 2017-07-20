لإرضاء والدته .. رجل صيني يرتدي ملابس نسائية منذ 20 عاماً !

دأب رجل صيني على ارتداء ملابس نسائية منذ أكثر من 20 عاماً، وذلك لمساعدة والدته العجوز التي تعاني من اضطرابات عقلية، للتأقلم مع وفاة شقيقته.

وكانت علامات المرض العقلي، قد بدأت بالظهور على الأم عقب وفاة ابنتها مباشرة، مما دفع الابن إلى اتخاذ قرار استثنائي، وبدأ منذ ذلك الوقت بارتداء ملابس شقيقته الراحلة، وذلك لإقناع والدته أنها لا تزال على قيد الحياة، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وبعد أن نجحت الخطة، لم يعد الابن الذي يتكفل برعاية والدته في منزلهما بمدينة غوليين، في مقاطعة غوانتشي، يملك أية ملابسه الرجالية، حيث تخلص منها، واستبدلها بأخرى خاصة بالنساء، غير مكترث بما يمكن أن يقوله الآخرون عنه.

ويقول الابن الذي لم يتم الكشف عن هويته بحسب ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “لقد كانت سعيدة للغاية، لذلك تابعت فعل ذلك، وأنا أعيش على أنني امرأة منذ ذلك الوقت”. وتقول الأم “إنها ابنتي، عندما توفيت ابنتي الأخرى حلت مكانها”.

ويؤكد الابن أنه لا يشعر بالقلق تجاه ما يقوله الآخرون عنه، فهو يفعل ذلك لإرضاء والدته، ويضيف “لماذا يمكن أن أخاف من أن يسخر الآخرون مني؟”.

وتباينت ردود أفاعل المعلقين، بعد تداول صور الابن ووالدته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّق أحدهم بالقول “أعتقد أنه يبدو جميلاً كامرأة” في حين وصفه آخر بأنه “رجل حقيقي”، وقال ثالث “لماذا لا تسأل الأم أين ذهب ابنها؟”.