ماس كهربائي يودي بحياة طفل سوري أمام ناظري والده في الكويت

توفي، يوم الاثنين (17/8)، طفل سوري يبلغ 10 أعوام، صعقاً بالكهرباء أمام عيني والده، في منطقة الشويخ الصناعية، التابعة للعاصمة الكويتية “الكويت”.

وقالت صحيفة “الراي” الكويتية، إن الأب السوري قرر أخذ ابنه الصغير، إلى عمله في مطحنة للمكسرات، حتى يكسر حدة الملل الذي يعاني منه في إجازته الصيفية.

وقبل انتهاء دوامه وإغلاق المطحنة ليلاً، وتحديداً قرابة العاشرة مساءً، حصل تماس كهربائي في المكان، لمس على إثره الطفل أحد الأسلاك الكهربائية فصعقته الكهرباء على مرأى ومسمع من الأب، الذي سارع إليه وفصل التيار الكهربائي، إلا أن الطفل فارق الحياة.

وعلى الفور قام شهود بإبلاغ عمليات وزارة الداخلية، حيث توجه إلى موقع الحادث عناصر من أمن العاصمة وفنيو الطوارئ الطبية، وبعد فحص الطفل والتأكد من وفاته، تم انتداب رجال الأدلة الجنائية، بحسب الصحيفة.

وبعد معاينة جثة المتوفى، وإحالتها إلى الطب الشرعي، سُجّلت قضية قتل خطأ في مخفر الشويخ الصناعية، بعدما تبين أن سبب الوفاة تماس كهربائي في التمديدات التي كان يلهو الطفل بالقرب منها، وفق المصدر ذاته.