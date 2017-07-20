محافظ بشار الأسد في دمشق يصدر قراراً يقضي بإغلاق أشهر و أقدم ” محل بوظة ” في سوريا

محافظ بشار الأسد في دمشق يصدر قراراً يقضي بإغلاق أشهر و أقدم ” محل بوظة ” في سوريا

قالت وسائل إعلام موالية، الأربعاء، إن محافظ دمشق بشر الصبان، أصدر قراراً بإغلاق محل بوظة بكداش بسوق الحميدية بشكل نهائي، نتيجة وجود مخالفات صحية كبيرة لدى المحل.

وتناقل الإعلام الموالي عن “مصدر مسؤول”، أن “قرار المحافظ جاء بناء على اقتراح من لجنة مشتركة بين التموين والشؤون الصحية زارت المحل و اقترحت إغلاقه نتيجة للمخالفات التي تم ضبطها بداخله”.

وأكد المصدر أن “الإغلاق سينفذ من قبل شرطة مجلس محافظة دمشق يوم 20 أو 21 من تموز الجاري على أبعد تقدير”.

وبين المصدر أن “إغلاق المحلات يتم نتيجة ارتكابها لمخالفات صحية، وعدم الالتزام بالقوانين المفروضة في الترخيص الصحي، ويتم إغلاق المحل حسب المخالفة”.

وتابع: “تتراوح مدة الإغلاق مابين ثلاثة أيام إلى مدة تصل إلى حوالي الشهر أو أكثر، وفي حال تكرار المخالفة يتم سحب الترخيص بشكل نهائي”.

ونقت المصادر الموالية عن إدارة بكداش، استغرابها من هذا القرار، مبينة أنها لم تُبَلغ به بشكل رسمي، ولم تعلم بصدوره إلا عبر صفحات “فيسبوك”، وأنها تقوم بالتصنيع وفق الشروط الصحية المطلوبة ومستمرة بالعمل”.

وتعتبر “بوظة بكداش”، الأشهر في سوريا، وكان المحل افتتح في سوق الحميدية بدمشق، عام 1895.