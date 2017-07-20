مسؤول سعودي ينفي تنحي بن نايف تحت ضغط و يصف ” انقلاب القصر ” بأنه محض خيال

نفى مسؤول سعودي كبير يوم الأربعاء حدوث أي خطأ في الطريقة التي أعفي بها الأمير محمد بن نايف من ولاية العهد لصالح الأمير محمد بن سلمان الابن الأثير للملك سلمان بن عبد العزيز.

وكانت رويترز نقلت في وقت سابق يوم الأربعاء عن مصادر قولها إن بن نايف أجبر على التنحي في “انقلاب قصر” قاده العاهل السعودي بسبب تأثير إدمان العقاقير المسكنة على قرارات بن نايف.

وقال المسؤول السعودي الكبير إن الرواية بأكملها “لا أساس لها وغير صحيحة فضلا عن كونها هراء”.

وأضاف المسؤول في بيان تلقته رويترز “القصة الواردة هنا محض خيال ترقى إلى قصص أفلام هوليوود”.

ولم يشر البيان إلى مزاعم استخدام بن نايف لعقاقير مثل المورفين للتغلب على الآلام التي عانى منها بعدما فجر مهاجم نفسه أمامه في قصره عام 2009.

وقال المسؤول السعودي إن محمد بن نايف أُعفي من منصبه لاعتبارات المصلحة الوطنية ولم يتعرض لأي “ضغط أو عدم احترام”.

وأضاف المسؤول أن أسباب الإعفاء “سرية”.

وأفادت مصادر مطلعة أن بن نايف رهن الإقامة الجبرية في منزله في أعقاب إعفائه من منصبه لكن المسؤول السعودي قال إنه استقبل ضيوفا من بينهم الملك وولي العهد الجديد.

وعلى الرغم من إشارة المصادر إلى أن الملك سلمان قد يتنحى لصالح ابنه الأمير محمد قال المسؤول إن العاهل السعودي “بصحة ممتازة”. (REUTERS)