نادين الراسي تتراجع : ” يا جماعة فهمتوني غلط .. أنا إمي سورية و أقاربي بالجيش السوري ”

أكيد بعتذر من كل حدا انزعج من كلامي بس بأكِّدلكن فهمتوني غلط ، أنا إمِّي سوريّة يا جماعة و أقاربي بالجيش السوري لليوم … https://t.co/3zTV6Z58SV

— Nadine El Rassi (@NadineElRassi) ١٧ يوليو، ٢٠١٧