نادين الراسي تتراجع : ” يا جماعة فهمتوني غلط .. أنا إمي سورية و أقاربي بالجيش السوري “

نادين الراسي تتراجع : ” يا جماعة فهمتوني غلط .. أنا إمي سورية و أقاربي بالجيش السوري ”

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رأيان على “نادين الراسي تتراجع : ” يا جماعة فهمتوني غلط .. أنا إمي سورية و أقاربي بالجيش السوري “”

  1. مثل عامي يقال لمن يريد ان يصلح شيئا فيزيده خرابا
    وهذه المحترمة تريد ان لا نغضب منها لما قالته ولاقناعنا قالت ان امها سورية واقاربها في الجيش السوري وهذا يعني ببساطة ان اقاربك يقتلوننا في سوريا وانت تشتميننا في لبنان فلا بارك الله باعتذارك ولا باقاربك

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