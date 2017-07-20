نادين الراسي تتراجع : ” يا جماعة فهمتوني غلط .. أنا إمي سورية و أقاربي بالجيش السوري “
نادين الراسي تتراجع : ” يا جماعة فهمتوني غلط .. أنا إمي سورية و أقاربي بالجيش السوري ”
أكيد بعتذر من كل حدا انزعج من كلامي بس بأكِّدلكن فهمتوني غلط ، أنا إمِّي سوريّة يا جماعة و أقاربي بالجيش السوري لليوم … https://t.co/3zTV6Z58SV
— Nadine El Rassi (@NadineElRassi) ١٧ يوليو، ٢٠١٧
والله العظيم قصدي النازحين الدّواعش واللي عم يتطاول على الجيش !!!! قلت “البعض” https://t.co/q8vgs7sSF6
— Nadine El Rassi (@NadineElRassi) ١٦ يوليو، ٢٠١٧
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