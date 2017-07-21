ألمانيا : القبض على لاجئ سوري مخمور قام بالاستمناء أمام فتيات في مسبح

نقلت عدة وسائل إعلام ألمانية خبراً مفاده أن الشرطة ألقت القبض على لاجئ سوري كان يقوم بالاستمناء في مسبح (بركة سباحة مفتوحة) أمام فتيات في مدينة لودفيغسبورغ، جنوبي ألمانيا.

موقع “ايبوخ تايمز” الألماني قال، أول أمس الأربعاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشرطة تحقق مع لاجئ يبلغ من العمر 40 عاماً بعد أن تحرش بعد ظهر الأحد الماضي بمراهقات في بركة السباحة وقام بالتعري والاستمناء أمامهم.

ونٌقل عن الشرطة أن المراهقات كن ثلاثة يبلغن من العمر 17 عاماً، وقمن بالتوجه إلى حراس المسبح بعد أن شاهدن الرجل يقوم بالاستمناء أمامهن.

بعد ذلك قام الحراس بالاتصال بالشرطة التي بدورها أتت على الفور وألقت القبض عليه، وقد كان على الأرجح تحت تأثير الكحول.

وقامت إدارة المسبح بإصدار منع دخول بحق الرجل، وقامت الشرطة بإطلاق سراحه بعد تسجيل كافة معلوماته.