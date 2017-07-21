ألمانيا : القبض على لاجئ سوري مخمور قام بالاستمناء أمام فتيات في مسبح

نقلت عدة وسائل إعلام ألمانية خبراً مفاده أن الشرطة ألقت القبض على لاجئ سوري كان يقوم بالاستمناء في مسبح (بركة سباحة مفتوحة) أمام فتيات في مدينة لودفيغسبورغ، جنوبي ألمانيا.

موقع “ايبوخ تايمز” الألماني قال، أول أمس الأربعاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشرطة تحقق مع لاجئ يبلغ من العمر 40 عاماً بعد أن تحرش بعد ظهر الأحد الماضي بمراهقات في بركة السباحة وقام بالتعري والاستمناء أمامهم.

ونٌقل عن الشرطة أن المراهقات كن ثلاثة يبلغن من العمر 17 عاماً، وقمن بالتوجه إلى حراس المسبح بعد أن شاهدن الرجل يقوم بالاستمناء أمامهن.

بعد ذلك قام الحراس بالاتصال بالشرطة التي بدورها أتت على الفور وألقت القبض عليه، وقد كان على الأرجح تحت تأثير الكحول.

وقامت إدارة المسبح بإصدار منع دخول بحق الرجل، وقامت الشرطة بإطلاق سراحه بعد تسجيل كافة معلوماته.

 

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7 آراء على “ألمانيا : القبض على لاجئ سوري مخمور قام بالاستمناء أمام فتيات في مسبح”

  1. الكثيرمن وسائل الاعلام تركز على السوريين مثلا سوري ارتكب جريمة كذا سوري سرق كذا سوري اغتصب كذا سوري فعل كذا وكذا وكأن لاأحد يرتكب جرائم او يخطأ إلاالسوريين وهذا امر طبيعي يحدث في جميع دول العالم فإما وسائل الاعلام لايوجد لديهااخبارسوى السوريين اوهدفها تشويه سمعة السوريين وطردهم من هذه البلدان وكما يقول المثل الجمل لووقع تكثر سكاكينوافلا أحد يخطأ في العالم إلا السوريين

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  3. هي المظاهر تحدث فقط عند الشعوب العربية والإسلامية نتيجة الكبت الجنسي الرهيب الذي تعيشه هذه المجتمعات لذلك تحدث احداث تحرش جنسي من قبل أشخاص ينتمون الجالية المسلمة كاحداث كولونيا والاغتصاب والتحرش اللفظي . ويأتي قائل ويقول إن مجتمعات الإسلامية تتميز بلعفة والنقي الأخلاقي !!!!!

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    1. اول شي شو عرفك يا ذكي انو مسلم
      تاني شي مين قلك انو المجتمع الإسلامي بيعاني من الكبت؟؟
      الكبت موجود بعقولكن المريضة بس
      اتحداك تجبلي مسلم ملتزم بشرع الله وعندو اي مشكلة
      وقبل ما تحكي عن غيرك يا ريت تشوف عيوبك وتشتغل عليها بكون احسن من ضياعةالوقت و الحكي الفاضي

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  5. يا ابن الشام يا فهمان ، هذا الحيوان فعل فعلته لانه سكوان وخرج عن الشرع رالدين وليس العكس ، فعلا الجهل اكبر مصيبة

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