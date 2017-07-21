الأمم المتحدة تدعو لتفكيك ” الترسانة العسكرية ” لحزب الله

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، إلى “ضرورة تفكيك سلاح جميع المليشيات اللبنانية، ولاسيما الترسانة العسكرية لمنظمة حزب الله“.

جاء ذلك في تقرير الأمين العام الذي استعرضه أعضاء مجلس الأمن الدولي، في جلسة مشاورات مغلقة اليوم بشأن تنفيذ القرار 1701 الصادر في 11 أغسطس/آب 2006 والمتعلق بإنهاء العمليات العسكرية التي اندلعت بين إسرائيل وحزب الله آنذاك.

وقال غوتيريش في تقريره، إن تلك الدعوة غرضها “ألا تكون هناك أي أسلحة في لبنان غير أسلحة الدولة اللبنانية أو سلطة غير سلطتها”.

وأضاف الأمين العام أن “من دواعي القلق الشديد، توالي التقارير بشأن عمليات نقل الأسلحة إلى حزب الله وبناء هياكل عسكرية في قرى ومدن الجنوب (اللبناني)”، دون تفاصيل.

وأدان غوتيريش مشاركة مواطنين لبنانيين في النزاع السوري، وتنقل المقاتلين والأسلحة عبر الحدود اللبنانية – السورية، بما يمثل “خرقا لسياسة النأي بالنفس″.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، “حزب الله وجميع الأطراف اللبنانية (لم يسمها) إلى وقف أي مشاركة في النزاع السوري”. (ANADOLU)