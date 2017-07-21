السعودية تعلن تأييدها الكامل لإجراءات الكويت الدبلوماسية تجاه إيران

أعلنت المملكة السعودية، يوم الخميس، “تأييدها الكامل” للإجراءات التي اتخذتها دولة الكويت تجاه البعثة الدبلوماسية الإيرانية لديها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية (لم تذكر اسمه)، إن الرياض تؤيد بشكل كامل “الإجراءات التي اتخذتها دولة الكويت الشقيقة تجاه البعثة الدبلوماسية الإيرانية، بعد صدور حكم قضائي بشأن ما يعرف بخلية العبدلي، ومشاركة جهات إيرانية بمساعدة ودعم أفراد الخلية”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الخارجية الكويتية خفض عدد الدبلوماسيين في السفارة الإيرانية، وإغلاق المكاتب الفنية التابعة لها، وتجميد نشاطات اللجان المشتركة بين البلدين، وذلك بعد تأكيد قضائي بضلوع “أطراف إيرانية” في قضية التجسس المعروفة باسم “خلية العبدلي”.

ونشرت الداخلية الكويتية أمس الأربعاء، صور 16 محكومًا في القضية، متوارين عن الأنظار، والأحكام الغيابية الصادرة بحقهم.

وطلبت الوزارة في بيان صحفي، من المواطنين والمقيمين الإبلاغ عنهم، محذرة من إيوائهم.

وجاء بيان الداخلية عقب نشر صحيفة “السياسة” الكويتية (خاصة)، الاثنين الماضي، نقلا عن مصادر أمنية رفيعة المستوى، أن 14 شخصا فروا إلى إيران على متن قوارب سريعة بعد صدور حكم محكمة التمييز في 18 يونيو/ حزيران الماضي، عليهم بالسجن لفترات تصل إلى 10 سنوات.

وكان قد أخلي سبيل المتهمين المذكورين بعدما قضت محكمة الاستئناف، في وقت سابق، ببراءتهم من القضية المتهم فيها 25 كويتياً، إلى جانب إيراني (هارب)، صدرت بحقهم أحكام مختلفة بالسجن.

وأعلنت الداخلية الكويتية، في 13 أغسطس/آب 2015، ضبط عدد من المتهمين مع كمية كبيرة من الأسلحة عثر عليها في مزرعة بمنطقة العبدلي قرب الحدود العراقية، وفي منازل مملوكة للمشتبه بهم.

وشملت المضبوطات 19 طناً من الذخيرة، و144 كيلوجرامًا من المتفجرات، و68 سلاحًا متنوعًا و204 قنابل يدوية، إضافة إلى صواعق كهربائية. (ANADOLU)