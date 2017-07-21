رغم تسريع إجراءات الرفض .. هولندا : 1000 طالب لجوء من ” دول آمنة ” ما زالوا في مراكز اللجوء

رغم تسريع إجراءات الرفض .. هولندا : 1000 طالب لجوء من ” دول آمنة ” ما زالوا في مراكز اللجوء

ما يزال ألف طالب لجوء، لا يملكون فرصة لنيل الإقامة في هولندا، قابعون في مراكز اللجوء.

صحيفة “ألخمين داخبلاد” الهولندية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إنه “على الرغم من محاولات مجلس الوزراء ترحيل طالبي اللجوء الذين ليس لديهم أية فرصة للحصول على إقامة، ما يزال ألف منهم في مركز اللجوء الأولية، وجميعهم قادمون من بلدان مصنفة على أنها آمن”.

وأشارت الصحيفة نقلاً عن الجهاز المركزي لاستقبال طالبي اللجوء، إلى أن 700 شخصاً من هؤلاء قادمون من المغرب والجزائر وألبانيا وجورجيا.

وأضافت أن هؤلاء اللاجئين يتسببون بـ “مشاكل وجرائم في مراكز اللجوء وخارجها”، لذلك قام مجلس الوزراء بتسريع إجراءات رفض لجوئهم، علماً أن ترحيلهم يتسبب بكثير من الأمور الإشكالية، فعلى سبيل المثال ترفض المغرب استرجاع اللاجئين القادمين منها.

وهذا العام، قامت هولندا بترحيل 480 “مجرماً أجنبياً”، وكانت السلطات قامت بتخصيص مراكز للاجئين “المشاغبين ومفتعلي المشاكل”، في أمستردام وهوخفين.