لافروف : لا توجد أية أسس قانونية لتواجد القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا

أعلن وزيرالخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنه لا توجد أية أسس قانونية لتواجد القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا.

وقال لافروف: “لقد سمعت بل وقرأت في ذات الوقت أن لدى الولايات المتحدة عشر قواعد على الأراضي السورية، نحن لا نخفي عن أحد القاعدتين التابعتين لنا في سورية، وقد تم إنشائهما هناك على أساس اتفاقيات حكومية، ومهمتهما تقديم الدعم في محاربة الإرهابيين”،بحسب وكالة سبوتنيك.

وأضاف: “الولايات المتحدة تحاول التستر على قواعدها، ومن الواضح للجميع أنه لا توجد أسس قانونية لهذه القواعد”.

وأعلن الوزير الروسي أن بحث الضوابط الأساسية لإنشاء منطقة تخفيف التصعيد جنوبي سورية اكتمل، مشيرا إلى أنه يجري حاليا تسوية التفاصيل المرتبطة بتسيير عمل هذه المنطقة.

وتابع لافروف: “عملية إنشاء هذه المنطقة مستمرة، تم بحث الضوابط الأساسية، ويجري حاليا تسوية التفاصيل المرتبطة بكيفية عملها بشكل مفصل، وذلك من أجل مراقبة الالتزام بنظام وقف الأعمال القتالية، وتوفير الوصول الإنساني دون أية قيود”. (DPA)