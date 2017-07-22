السودان : سائق سوري يتسبب بإصابة سوداني في حادث سير .. و ” متفلتون ” يقومون بإحراق سيارته ! ( فيديو )

أحرق عدد من المواطنين السودانيين، أمس الجمعة، سيارة وافد سوري، بعدما جنحت عن الطريق واصطدمت بالرصيف، مصيبة أحد المواطنين السودانيين، في ضاحية الأزهري جنوبي العاصمة #الخرطوم .

وقالت مصادر إعلامية سودانية، اليوم السبت، إن الحادث وقع بالتزامن مع وجود بعض “المتفلتين” الذين قاموا بإحراق السيارة.

ونقلت وسائل إعلام سودانية عن مصدر أمني لم تسمه، أنه” لا صحة للشائعات التي أطلقها البعض في وسائل التواصل الإجتماعي، والتي تقول إن هناك علاقة للحادثة باختطاف أطفال”، مطالباً المواطنين بعدم “الالتفات لمطلقي الشائعات المغرضة التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وترويع الآمنين”.

 

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4 آراء على “السودان : سائق سوري يتسبب بإصابة سوداني في حادث سير .. و ” متفلتون ” يقومون بإحراق سيارته ! ( فيديو )”

  3. لو أمريكي أو بريطاني ارتكب كارثة في أي بلد عربي فسنقول قضاء و قدر لكن … بأسنا بيننا شديد …. أسود و وحوش على بعضنا لكن مع أعدائنا إخوة و ذوو أخلاق عالية و سمت حسن ووووووووو أمة ضحكت من جهلها و جبنها و جنونها كل الأمم حتى الجمادات.

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