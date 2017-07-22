ألمانيا : العثور على بقايا جثة سورية قتلت قبل عامين على يد زوجها و أشقائه و ابنها

ألمانيا : العثور على بقايا جثة سورية قتلت قبل عامين على يد زوجها و أشقائه و ابنها

عثرت الشرطة الألمانية، أول أمس الخميس، على بقايا جثة السورية “هناء س”، مدفونة في غابة، بالقرب من مدينة كروناو جنوبي غربي #ألمانيا .

وقالت صحيفة “سولينغر تاغابلات” الألمانية المحلية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الموقع الذي وجدت فيه الجثة، مطابق للمنطقة التي وصفها أخو زوج هناء، والذي جاء باعترافه في الجلسة 69 للمحاكمة أمام المحكمة الإقليمية في مدينة فوبرتال.

ولأن الموقع تطابق مع مكان الوصف، فإن المحققين يفترضون بشكل كبير، أن بقايا الجثة تعود إلى هناء، التي اختفت منذ يوم 22 من شهر نيسان، عام 2015.

وتم استخدام أدوات ثقيلة وحفارة في البحث عن الجثة، التي كانت ملفوفة بسجادة ومدفونة على عمق مترين.

وبحسب الصحيفة فإن خمسة من أفراد العائلة، مشتبه بضلوعهم في جريمة قتل هناء، وهم: زوجها من دوسلدورف، وشقيقاه وشقيقته، والابن البكر للضحية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناء، الأم لخمسة أطفال، انفصلت عن زوجها عام 2013، وقام بتهديدها مراراً وتكراراً، ما دفعها للانتقال إلى مسكن النساء، لكن أفراد العائلة وجدوا مكانها الجديد وقاموا بتهديدها أيضاً لأنها عثرت على رجل آخر.

بدوره قال موقع “ايهرنمورد” الألماني، بحسب ما ترجم عكس السير، إن هناء كردية يزيدية، من مواليد عام 1980.

وأشار الموقع إلى أن شقيق الزوج اعتقل بموجب مذكرة توقيف دولية، في مطار في كرواتيا، ونقل إلى ألمانيا.

وختم الموقع بالقول، إن أخ الزوج المقبوض عليه يعمل في “كشك”، وقد قام أحد أفراد العائلة في الكشك بالاعتراف بالجريمة لمخبر عربي يعمل لصالح المخابرات.