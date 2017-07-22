روسيا تعلن عن إبرام اتفاق ” تخفيف التصعيد ” في الغوطة الشرقية .. و جيش الإسلام ” موافق “

روسيا تعلن عن إبرام اتفاق ” تخفيف التصعيد ” في الغوطة الشرقية .. و جيش الإسلام ” موافق “

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قيادة القوات الروسية العاملة في #سوريا ، أبرمت بوساطة مصرية، اليوم السبت، اتفاق ضبط عمل منطقة “تخفيف التصعيد” في الغوطة الشرقية في ريف العاصمة السورية دمشق.

وأشارت الوزارة الروسية، إلى أن الجانبين قررا بموجب الاتفاق المبرم تسيير أول قافلة إنسانية إلى المنطقة المذكورة وإخراج أول دفعة من المصابين والجرحى اعتبارا من اليوم.

وورد في بيان وزارة الدفاع الروسية بهذا الصدد: “لقد رسم الاتفاق المبرم اليوم حدود منطقة وقف التصعيد في الغوطة الشرقية، وحددت مواقع انتشار قوات الفصل والرقابة في الغوطة وصلاحياتها، كما رسمت خطوط إيصال المساعدات الإنسانية وممرات عبور المدنيين”.

وقالت الوزارة إن “هذه الوثائق تحدد حدود منطقة التهدئة، ومواقع نشر قوات السيطرة على التدمير، وسلطاتها، بالإضافة إلى طرق توصيل المساعدات الإنسانية والمرور الواضح للسكان”، وذكرت أنه سيتم التخطيط للقافلة الإنسانية الأولى في منطقة التهدئة وإخلاء الجرحى في الأيام القادمة.

وقال رئيس الهيئة السياسية لجيش الإسلام محمد علّوش: “نعم الاتفاقية تمت والآن دخلت حيز التنفيذ، وتؤدي إن شاء الله إلى فك الحصار عن الغوطة وإدخال كافة المواد الإنسانية والمحروقات إلى الغوطة”.

وأضاف علّوش: “ستكون هناك نقاط للفصل بيننا وبين النظام، وهذا يعتبر جزء من الحل السياسي أو تمهيد للحل السياسي وفق القرارات الدولية”. (SPUTNIK)