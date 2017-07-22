ظهور ” طائر سوري نادر جداً ” في غابات موسكو !

تم اكتشاف طيور نقار الخشب السوري النادرة جداً في غابة “بيتسا” ( Bitsa) جنوب غرب #موسكو ، وذلك خلال جرد روتيني للطيور المقيمة في المنطقة.

جاء ذلك في نبأ نشر اليوم السبت على موقع بلدية العاصمة الروسية في الانترنت، وذكر الموقع أن هذه ظاهرة فريدة وغير معتادة لمثل هذه الأماكن.

وأشارت الوثيقة إلى أن أزواج من هذه الطيور أخذت تبني أعشاشها في الغابة المذكورة.

وقال أحد موظفي الخدمة في الغابة إن نقار الخشب السوري يبدو للوهلة الأولى شبيها بنقار الخشب العادي المعروف والمنتشر في الغابات الروسية ولكنه يتميز بوجود “شارب” أسود اللون لا يتحد مع منطقة ما خلف الرقبة السوداء أيضاً، وبلون باهت أكثر في منطقة ما تحت الذنب.

ويرى المختصون أن ظهور هذا النوع الجنوبي من طيور نقار الخشب يدل على توسيعه لمنطقة تواجده تجاه غابات الشمال الأوروبي حيث الطبيعة الأكثر عذرية. (RT)