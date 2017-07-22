كانت ترغب بتهنئته على ترقيته .. رفض شرطي مسلم ” مصافحة ” زميلة له يثير جدلاً في ألمانيا

تسبب رفض شرطي مسلم مصافحة زميلة له، في جدل ومناقشات حول تعارض هذا التصرف مع مبادئ العمل الوظيفي.

ووفقاً لصحيفة “راين تسايتونغ” فقد رفض الشرطي المسلم مد يده بالسلام على زميلته التي كانت ترغب في تهنئته على ترقيته، وذلك خلال احتفالية أقيمت في وحدة تابعة للشرطة نهاية أيار الماضي.

ووفقا لشتيفان فينر، المتحدث الصحفي لوزارة الداخلية، فإن الشرطي برر هذا التصرف بقناعاته الدينية.

وأشار المتحدث إلى أن رفض السلام، يتعارض مع مبادئ الحيادية واللياقة التي يجب على موظفي الهيئات العامة الالتزام بها.

ووفقاً للمتحدث فإن التحقيقات الجارية حاليا تبحث مدى تأثير هذا التصرف على قواعد العمل الوظيفي وما إذا كان للسلوك الديني تأثيرات على أداء المهام الوظيفية.

ومن الممكن أن تصل العقوبة على خرق هذه القواعد، إلى التسريح من العمل، ويحق لصاحب العمل فرض عقوبات أقل في حال خرق قواعد العمل الوظيفي، من بينها الخصم من الراتب، أما الإجراءات الأكبر من ذلك مثل سحب الرتبة الشرطية أو الفصل من العمل فتتم عن طريق المحكمة.

ونقلت مجلة “فوكوس” عن نقابة الشرطة قولها في بيان صحفي: “إذا كان زميلنا سيتعامل مع البشر بطريقة مختلفة على أساس نوعهم، فعليه أن يتخذ قرارا واضحاً، الفصل بين الدين والدولة مسألة غير قابلة للتفاوض بالنسبة لنا”. (DPA-DW)

* الصورة تعبيرية

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15 رأي على “كانت ترغب بتهنئته على ترقيته .. رفض شرطي مسلم ” مصافحة ” زميلة له يثير جدلاً في ألمانيا”

  3. و يقلك بلد حريات..!!!
    ياخي اذا بهيك سلوك ما يملك الانسان حرية (الرجل لم يستحقر احدا ، الامر له علاقة بقناعته بخرمة لمس الانراة الاجنبية للرجل او العكس من غير داع).
    الحرية في بلاد الغرب : شماعة ليفعل المخالف لك ما يريده ، او يتهمك بما يريد

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    1. رجع عالسعوديه و مارس حرياتك على كيفك. الشغله تتعلق بتقاليد و عادات البلد مو بالحريات. السلام بالايد في الدول الغربية يعتبر من اساس الاحترام للشخص المقابل. اخر شي اذا سلمت على مرة و انتصب عضوك معناتا انت عندك مشكلة نفسية نصيحة روحلك على شي معالج نفسي في منون كتير بالمانيا و لا تخاف بلاش هني

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    2. الحرية بمفهومها الألماني وليست كم كنّا نتصور وإلا لما كان هناك مشكلة من عقود بخصوص حجاب النساء المسلمات ، بلنهاية التصرف مبالغ فيه دين الاسلام دين يسر وليس عسر وإنما الاعمال بلنيات ولا أظن اذا سلم عليها في جو ومشاعر تهنئة إنّو يتحرك شي تاني بنفس الرجل والله اعلم

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  6. هيك واحد مستعد يخالف او يعتقل رجل ضرب زوجته بما يوافق الشرع ؟ يوافق على اعتقال كهل تزوج بقاصر تيمنا بالاسوة الحسنة ؟ طيب يعتبر انو السلام على “الانثى” عبارة عن ضرطة ويروح يتوضأ بعد المصافحة .. العما شو جردون ..

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  8. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم
    أين الخطأ في أين يتبع المرء تعاليم دينه
    بإمكانه أن يهنأها بدون مصافحة وعلى الجميع تقبل معتقده
    لماذا تعتبرون الآخر على صواب وعندما يصدر الصواب من المسلم الحق تعتبرونه تخلف؟
    أنا شخصياً لا أريد أن اصافح امرأة وأريد أن يصافح رجل زوجتي، هل أنا متخلف!

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    1. نعم انت متخلف وقليل الإدراك الذي يجري حولك .. ولاتاخذ الامور كما تراها أنت وكما تربيت عليها … ولاتحاول تشغيل عقلك … مع احترامي لك

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    2. اخي الكريم أسمعت اذ ناديت حيا و لكن لا حياة لمن تنادي. هل يستطيع الألمان و غيرهم انتقاد هذا التصرف لو صدر من يهودي؟؟؟ مع العلم أن المتدينون اليهود لا يصافحون المرأة (شاهدوا مقطع رجل يهودي متدين يمتنع عن مصافحة امرأة). ثانيا هذا ليس من باب اللباقة و الاحترام للمرأة بل هو إهانة و اذا اردتم المزيد فلتعلموا أن ملكة بريطانيا ممنوع لأحد أن يصافحها تقديرا لها. المشكل في كثير من المعلقين لديه كره دفين و حقد أسود على الاسلام و تعاليمه مع معرفتهم بسمو هذا الدين و أنهم مهما تكلموا لن يضروه شيئا.

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  9. هناك مفاهيم متوارثة عن الاسلام ما أنزل الله بها من سلطان، أدعوكم لمتابعة الدكتور محمد شحرور وفهم القراءة المعاصرة للتنزيل الحكيم.. أعتقد أن مصافحة المرأة تخضع للعرف والعادة وليس لها علاقة بمبادئ الاسلام بشكل عام

    والله أعلم

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