ألمانيا : محكمة تفرض غرامة مالية على لاجئ سوري ” ضايق ” موظفة ألمانية جمعته بها ” علاقة قصيرة “

قضت محكمة ألمانية على لاجئ سوري بدفع غرامة بعد أن ضايق امرأة جمعته بها “علاقة قصيرة”.

صحيفة “باديشة تسايتونغ” الألمانية المحلية قالت، أول أمس الجمعة، إن المحكمة قضت بدفع اللاجئ السوري (26 عاماً) 700 يورو، بعد إدانته بالتعدي على ممتلكات الغير والإكراه والتهديد، بعد أن قام بمضايقة امرأة (33 عاماً)، في مدينة أورتاناو، جنوبي ألمانيا.

وأضافت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن المرأة التي تعمل في مكتب مساعدة اللاجئين في المدينة أورتاناو، تعرضت للمضايقة والتهديد، من شاب سوري أعزب، ينحدر من محافظة حلب، بعد علاقة قصيرة نشأت بينهما.

وقالت الضحية التي عملت في المكان نفسه الذي كان يقيم فيه الشاب: “كانت لدينا علاقة جيدة، وبقينا على اتصال بعد انتقاله من مركز إيواء اللاجئين”.

وأوضحت الضحية التي لم يتم الكشف عن اسمها، أن العلاقة لم تدم أكثر من أربعة أسابيع، وقررت فسخها، إلا أن الشاب كان يحاول دائماً الاتصال بها، ولم يستجب لقرارها بإيقاف العلاقة.

ووفقاً للائحة الاتهام، فقد قام المتهم بين شهري تشرين الأول 2015، وشباط 2016، بمطاردتها وتخويفها، وحاول الاتصال بها يومياً، وأتى إلى مكان عملها وإلى شرفة منزلها، الأمر الذي أدى لإحساس الضحية بالتهديد وانعدام الأمن، وتجنبها للمدينة.

وكانت المرأة تذهب إلى العمل برفقة أحد زملائها، كي لا يتعرض لها، وعلى الرغم من حظر دخوله لمركز إيواء اللاجئين الذي تعمل فيه الضحية، إلا أن الشاب أطل على مكان عملها.

وأشارت الصحيفة إلى أن المتهم يعيش حالياً مع أصدقائه، بانتظار الحصول على شقة.

واعتذر الشاب خلال جلسة الاستماع من الضحية، وظهر دون محام ولم يكن بحاجة لمترجم.