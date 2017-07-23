إعلام النظام : تقدم للجيش و حزب الله على الحدود السورية اللبنانية .. و ” مقاتلون من النصرة يرفعون الرايات البيضاء “

إعلام النظام : تقدم للجيش و حزب الله على الحدود السورية اللبنانية .. و ” مقاتلون من النصرة يرفعون الرايات البيضاء “

قالت تقارير لوسائل إعلام موالية للنظام السوري، إن جماعة #حزب_الله اللبنانية والجيش السوري (النظامي) أحرزا تقدما ضد “متشددين” السبت في اليوم الثاني من هجوم لطردهم من آخر معاقلهم على الحدود السورية اللبنانية.

وذكر الإعلام الحربي التابع لحزب الله أن قواته سيطرت على منطقة ضهر الهوة وهي منطقة تلال استراتيجية كانت قاعدة سابقة لجبهة النصرة مما يتيح لهم رؤية والإشراف على عدة معابر حدودية في المنطقة، مضيفا أن القوات كانت سيطرت في وقت سابق على منطقتي جوار الشيخ ووادي كريتي ومناطق أخرى في الجزء الجنوبي من جرود عرسال.

وأظهرت لقطات بثتها قناة المنار التلفزيونية التابعة لحزب الله مقاتلين يتمركزون على تل ويقصفون، وذكر الإعلام الحربي أيضا أن بعض مقاتلي النصرة رفعوا الرايات البيضاء للاستسلام.

وقال الإعلام الحربي إن الطائرات استهدفت مواقع المسلحين على الجانب السوري من الحدود قرب بلدة فليطة السورية.

وأضاف أن الهجوم بدأ الجمعة وأودى بحياة ما لا يقل عن 23 من مسلحي النصرة في اليوم الأول، وقتل ما لا يقل عن خمسة من مقاتلي حزب الله أيضا.

وصرح مصدر أمني في وقت مبكر من صباح الأحد بأن قتلى حزب الله 15 وأن ما لا يقل عن 43 مسلحاً قتلوا. (REUTERS)