بالفيديو .. فتاة آسيوية تتسبب بحالة ذعر بسبب ” حقيبتها الغريبة “

تسببت حقيبة غريبة تحملها فتاة آسيوية في إثارة ذعر كل من يقفون حولها بمحطة باصات، ليبدأوا في الركض بعيدا عنها.

وأنهت الفتاة مكالمة عصبية مع صديقها، لتلتقط حقيبة بحوزتها كانت على شكل قنبلة تفتح بطريقة غريبة كما لو كانت تشعلها، الأمر الذي تسبب في رعب الموجودين ودفعهم للهرب، في حين التقطت الفتاة شطيرة وبدأت في التهامها بهدوء وكأن ما فعلته أمر عادي.