بالفيديو .. فتاة آسيوية تتسبب بحالة ذعر بسبب ” حقيبتها الغريبة “

تسببت حقيبة غريبة تحملها فتاة آسيوية في إثارة ذعر كل من يقفون حولها بمحطة باصات، ليبدأوا في الركض بعيدا عنها.

وأنهت الفتاة مكالمة عصبية مع صديقها، لتلتقط حقيبة بحوزتها كانت على شكل قنبلة تفتح بطريقة غريبة كما لو كانت تشعلها، الأمر الذي تسبب في رعب الموجودين ودفعهم للهرب، في حين التقطت الفتاة شطيرة وبدأت في التهامها بهدوء وكأن ما فعلته أمر عادي.

 

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رأي واحد على “بالفيديو .. فتاة آسيوية تتسبب بحالة ذعر بسبب ” حقيبتها الغريبة “”

  1. هدا يا حبيباتي فيديو معروف عن لقطات فكاهية، و ليست مواقف حقيقية….. و إلا مين اللي كان عم يصور و ليس ما هرب معهم؟
    و أذيدكم من الشعر بيت، كل اللي موجودين في الفيديو كمان ممثلين معها حتى تكمل القصة. هذه تقليعة جديدة منتشرة في جنوب شرق آسيا، ناس تعمل في حالها مقالب و يصوروا حالهم و هم على علم بالمقلب سلفا.

    و سامحونا

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