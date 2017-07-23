تركيا : الشرطة تعتقل شابة سورية طعنت عشيقة زوجها السابق ! ( فيديو )

أعنت شابة سورية، أول أمس الجمعة (21 تموز)، عشيقة زوجها السابق، بدافع الغيرة، في محافظة قيصري، وسط تركيا.

وقالت وسائل إعلام تركية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشابة “فاطمة حج قدور”، البالغة من العمر 22 عاماً، كانت قد انفصلت، قبل شهرين، عن زوجها “يوسف آلفي” (30 سنة)، ليستقر الأخير مع عشيقته “سعاد عينتابي”، البالغة من العمر 38 سنة، ويعيش معها في منزل واحد.

وفي تفاصيل الحادثة، دار نقاش حاد بين زوجة يوسف السابقة “فاطمة”، وبين عشيقته الجديدة “سعاد”، في شارع بويوك كورت، بمنطقة ملك غازي، الواقعة في مدينة قيصري التركي، وسرعان ما تطور النقاش بينهما، لينتهي بطعن سعاد على يد فاطمة، وإصابتها بجروح في يدها اليمنى، حيث قام المواطنون الأتراك الذين شهدوا الواقعة، بإبلاغ الشرطة والإسعاف.

وتم نقل سعاد إلى مستشفى التعليم والبحوث في مدينة قيصري، لتلقي العلاج، وهي بحالة صحية جيدة.

واعتقلت الشرطة التركية الزوجة السابقة، واقتادتها إلى مركز الشرطة لتبدأ تحقيقها بالحادثة.