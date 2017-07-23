تركيا : وفاة طفلة سورية غرقاً في نهر ( فيديو )

توفيت، أمس السبت، طفلة سورية، غرقاً، في مدينة ديار بكر التركية.

صحيفة حرييت التركية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الطفلة همسة محمد (5 سنوات)، ونتيجة لارتفاع درجات الحرارة، دخلت مساء أمس في نهر أمبار، في منطقة (كوبرو باش)، حيث تقيم عائلتها في خيمة على ضفة النهر منذ قدومها إلى تركيا.

عائلة الطفلة لاحظت غياب أثرها داخل المياه، ما دفعها لإبلاغ قوات الدرك التركية، التي طلبت بدورها كلاً من الإسعاف وفرق الغوص والإنقاذ التي سرعان ما حضرت إلى موقع الحادثة.

وبعد ساعات من البحث المتواصل، تمكنت فرق الإنقاذ من العثور على جثة الطفلة داخل المياه، عند ساعات الفجر الأولى.