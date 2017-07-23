تعرف على أحدث نسب السيطرة الجغرافية للقوى العسكرية في سوريا .. من هو الرابح الأكبر ؟

تعرف على أحدث نسب السيطرة الجغرافية للقوى العسكرية في سوريا .. من هو الرابح الأكبر ؟

باتت قوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية) ثاني أكبر قوة مسيطرة على مساحة جغرافية في سوريا، بعد ميليشيات بشار الأسد متعددة الجنسيات، فيما تراجع تنظيم “داعش” للمركز الثالث، وجبهة النصرة والفصائل الإسلامية للمركز الرابع، ويقبع الجيش الحر في المرتبة الأخيرة، بنسبة سيطرة ضئيلة، وفق أحدث الأرقام والنسب التي نشرها المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد.

– تسيطر قوات سوريا الديمقراطية (وحدات الحماية الكردية) الآن على نسبة 22.51 % من مساحة الأراضي السورية (نحو 42 ألف كيلو متر مربع).

– مناطق سيطرة قسد ممتدة من الحدود السورية إلى ريف منبج الغربي مروراً بالرقة وأجزاء من محافظة دير الزور، إضافة لسيطرتها على أحياء في مدينة حلب وعلى منطقة عفرين وقرى ممتدة من دير جمال إلى منطقة الشعالة بريف حلب الشمالي الشرقي.

– تسيطر قسد على 3 سدود رئيسية واستراتيجية على نهر الفرات وهي سدود تشرين والفرات والبعث وسدود أخرى في محافظة الحسكة، كما سيطرت على مدن وبلدات حدودية ممتدة من مثلث الحدود السورية – العراقية – التركية وحتى ضفاف الفرات الشرقية.

– تراجع تنظيم “داعش” أمام قوات قسد والنظام، حوله إلى القوة ذات النفوذ الثالث من حيث نسب السيطرة، وأصبح يسيطر على 22.40 % من مساحة سوريا (41500 كيلو متر مربع).

– ميليشيات بشار الأسد متعددة الجنسيات (سورية – إيرانية – عراقية – لبنانية – روسية – …) هي القوة ذات النفوذ الأكبر حيث تسيطر على 38.39 من مساحة البلاد (71100 كيلو متر مربع).

– الفصائل المقاتلة والإسلامية وجبهة النصرة (تحرير الشام) والفصائل التي تضم جهاديين، بحسب توصيف المرصد السوري، تسيطر الآن على 16.57 من مساحة سوريا (30700 كيلو متر مربع).

– فصائل درع الفرات المدعومة تركياً تسيطر على مساحة 2250 كيلو متر مربع (1.22%)، فيما تسيطر الفصائل المدعومة أمريكياً في البادية على 3550 كيلو متر مربع (1.91%).