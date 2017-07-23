“أُكلت يوم أكل الجيش الحر” .. جبهة النصرة تتمدد و تبتلع أحرار الشام و تبسط سيطرتها على إدلب

واصلت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام) تقدمها في إدلب وريفها، وسيطرتها على المدن والبلدات، على حساب حركة الشام، على الرغم من الاتفاق الذي تم توقيعه بين الطرفين أول أمس.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إنه “بعد سيطرتها على أكثر من 31 مدينة وبلدة وقرية .. هيئة تحرير الشام تفرض سيطرتها على مركز محافظة إدلب وأحرار الشام تنسحب جنوباً”.

وأضاف المرصد أن “استنفاراً شهدته مدينة إدلب، وسط توتر يسود المدينة، نتيجة قيام حركة أحرار الشام الإسلامية بالانسحاب من المدينة نحو ريف إدلب الجنوبي، وطردها من مؤسسات وإدارات مدينة إدلب، وسيطرة هيئة تحرير الشام على المدينة وعلى الحواجز المنتشرة بينها وبين بقية القرى والبلدات في شرق وشمال المدينة”.

وتابع: “انتشرت حواجز لمقاتلي تحرير الشام في محيط المدينة وعلى مداخلها، إضافة لخلو الحواجز التي كان يتمركز عليها مقاتلو أحرار الشام ومقراتهم من أي عنصر يتبع لهم، حيث انسحبت الحركة بعشرات الآليات والسيارات والمئات من عناصرها من مدينة إدلب إلى ريف إدلب الجنوبي”.

وبهذا الانسحاب فإن “حركة أحرار الشام الإسلامية تفقد لأول مرة وجودها العسكري كقوة مسيطرة في معظم شمال إدلب وريفها الشرقي ومدينة إدلب، حيث كانت حركة أحرار الشام شاركت بشكل رئيسي في عملية السيطرة على كامل محافظة إدلب خلال الثلث الأول من العام 2015”.

حزب الجولاني

وانتشر يوم أمس مقطع صوتي مسرب للقيادي في جبهة النصرة “أبو اليقظان المصري”، يفتي فيه بقتل عناصر حركة أحرار الشام والمدنيين عبر إطلاق النار على رؤوسهم، قبل أن تصدر الجبهة (هيئة تحرير الشام) بياناً اليوم، برأت فيه نفسها من فتوى المصري، ولمحت إلى أنها ستحاسبه.

وتناقل ناشطون في الشمال السوي العديد من الأنباء التي تتحدث عن مداهمة النصرة لمنازل عناصر من حركة أحرار الشام ومدنيين وناشطين، ووضعها لقائمة تحتوي أسماء ناشطين إعلاميين مطلوبين.

وعبر ناشطون ومدونون معارضون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تخوفهم من مصير ينتظر إدلب، مشابه لما حصل للموصل والرقة، والخاسر الأول والأخير فيه هو المدنيون، والرابح هو النظام.

وتعتبر حركة أحرار الشام أكبر فصيل “تبتلعه” النصرة، وذلك بعد إنهائها للعديد من فصائل الجيش الحر، ونهب أسلحتها، بحجج وتهم واهية أبرزها “العمالة لأمريكا”، في وقت كانت حركة أحرار الشام تقف فيه موقف المتفرج.

مظاهرات ضد جبهة النصرة في ريف إدلب

 

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11 رأي على ““أُكلت يوم أكل الجيش الحر” .. جبهة النصرة تتمدد و تبتلع أحرار الشام و تبسط سيطرتها على إدلب”

  1. مصير متوقع ,نتيجة الفشل في بناء جسد معارض يقوم على أسس وطنية مدنية همها الوطن وليس أهداف لاهوتية طائفية . 1500 فصيل و كتيبة لا هدف واحد لهم ولا توجه مشترك إلا (اسقاط النظام كيف ما كان !) . فلابد أن يتصارعوا في النهاية على فتوى دخول الحمام باليمين أم باليسار ! !

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  2. حتى لا ننسى ، عندما ظهرت جبهة النصرة كان رأي معظم السوريين المعارضين أنها غير موجودة وأنها فبركة من فبركات إعلام النظام ، وبعد فترة أصبحت الفصيل ذو الشعبية الأكبر في الشارع السوري المعارض ، أتذكر عندما وضعتها أمريكا على لائحة التنظيمات الأرهابية كيف انتشر شعار (كلنا جبهة النصرة) انتشار النار في الهشيم في صفحات الغالبية العظمى من المعارضين السوريين ، ثم لاذ هؤلاء بالصمت عندما وضعتها تركيا والسعودية على نفس اللائحة ، أتذكر كيف أشاد بها أحمد معاذ الخطيب وميشيل كيلو وجورج صبرا ، ثم نستغرب كيف فشلت ثورتنا وانفض عنها الكثير من الناس في الداخل والخارج

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  3. لنتذكر أن من يقاتلون اليوم جبهة النصرة مثل جيش الإسلام وأحرار الشام كانوا حلفاء لها قبل فترة ، وطالما دافعوا عنها في منابرهم ، وطالما قاتلوا معها صفاً لصف في المعارك ، والحقيقة هم لا يختلفون في فكرهم كثيراً عن جبهة النصرة ، إلا كما تختلف جبهة النصرة عن داعش ، الحقيقة أن داعش وجبهة النصرة وجيش الإسلام وأحرار الشام … ينتمون جميعاً إلى نفس المظلة الفكرية التي هي السلفية الجهادية ، وهي العقيدة الفكرية التي ما دخلت إلى بلداً إلى وخربته وحولته إلى ركام ، لنتذكر أنه بدل أن يكافح معارضينا هذه الآفة (فكر السلفية الجهادية) كما يجدر بهم ليكونوا ثواراً ، كانوا الحاضن والمدافع الأول عنها ، والآن ندفع الثمن غاليا جراء ذلك ، ولعنه الله على المجرم بشار الأسد

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  6. يقتلون بعضهم بعضآ من أجل رفع راياتهم في شوراع أدلب، لم تنتصر الثورة وهكذا يفعلون ببعضهم بعضآ فكيف لو أنتصرت وهرب المجرم مثلهم بشار الفسد من سوريا؟

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  7. قادة احرار الشام المتبقين صاروا بتركيا من زمان و ما يحصل تصفيات لإجل الحرب على دولة الخلافة التي ما تزال تقلع عيونهم.

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  8. قائد هيئة تحرير الشام هو الشيخ ابو جابر قائد احرار الشام سابقاً … وهناك الكثير من قادة احرار الشام في الهيئة الان .. الشيخ ابو جابر يمثل التوجه الحقيقي لاحرار الشام وهو التوجه الذي كانت عليه قيادات الصف الاول ممثلة بالقائد الشهيد ابوعبدالله الحموي (حسان عبود)

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  10. اذا كانوا الموالين للنظام أغبياء و ساذجين بدعمهم و عبادتهم لعوائل المافيات و السرقة و النهب و اعتبار أن من يدافع عن الحرامية والمجرمين هو وطني و شريف و غير ذلك يصبح داعشي و خائن , و آخر الحلقات كانت المسخرة تبع الفلعوص ابن الكلب ,,,
    واذا كانوا جماعات المعارضة قاعدين عم يقاتلوا بعض وهاد يشكي و هاد يبكي وشي قاعد بالفنادق و عم ينظر و مشتغلة طقطقة البراغي ع بعض و تحول الى قتال و دم ومسخرة ,,,
    واذا دول العالم عم تضحك ع عقول الناس وتركت الدنيي ولحقت داعش يلي بسببها صارت سوريا مرتع لجيوش الأرض كلو بدو يستشرف و كلو بدو يحارب داعش يلي هني عبارة عن حثالة الأرض ومفكرين حالن حامين الاسلام و هني عم يكرهوا الدنيي كلها بالاسلام وعم يهجروا المسلمين من أوطانهم و هاد الشي مخطط له طبعا ,,,
    ما النا غير الله , اللهم أهلك الظالمين بالظالمين , لا سامح الله كل شخص باع و اشترا في البلد وفي الناس مع أي طرف كان , لا سامح الله كل شخص أذنب وسرق و قتل و نهب وشوه سمعة البلد و شوه سمعة الاسلام , اللهم انتقم لنا منهم يا الله .

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