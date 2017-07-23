جنرال أمريكي : بشار الأسد لم يستخدم الكيماوي منذ قصفنا لمطار الشعيرات

أكد الجنرال جوزيف دانفورد، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، أن نظام بشار #الأسد لم بستخدم السلاح الكيميائي بعد الضربة الأمريكية لقاعدة الشعيرات.

وقال دانفورد خلال ندوة أمنية في آسبن، بولاية كولورادو الأمريكية، السبت: “أعتقد أن بشار الأسد تلقى إشارة قوية وواضحة في أبريل، بأن استخدام السلاح الكيميائي ضد شعبه سيجلب عواقب خطيرة. لقد مضى الوقت، ولم يستخدم هذا السلاح منذ ذلك اليوم”.

وفي سياق منفصل، اعتبر دانفورد أن مصالح روسيا وإيران متباينة في سوريا، وأن ذلك سوف يظهر للعيان مع مرور الوقت.

وقال، بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم: “في نهاية المطاف، لدى إيران وروسيا أهداف مختلفة في سوريا. وبإمكانهما حتى الآن الاتفاق بشأن إحلال الاستقرار، ولكن مع ذلك ستدخلان في منافسة لاحقا. وهذه الوحدة مع النظام السوري أمر لن يعود قائما قريبا”.