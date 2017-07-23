جنرال أمريكي : روسيا قادرة على إخراج الولايات المتحدة من سوريا لأن تواجدها ” غير شرعي دولياً ” !

جنرال أمريكي : روسيا قادرة على إخراج الولايات المتحدة من سوريا لأن تواجدها ” غير شرعي دولياً ” !

قال رئيس قيادة العمليات الخاصة في الجيش الأمريكي، الجنرال ريموند توماس، إن التواجد العسكري الروسي في #سوريا بدعمٍ من نظام بشار الأسد، يمنح موسكو نفوذًا قد يصل إلى حد القدرة على طرد القوات الأمريكية.

جاءت تصريحات الجنرال الأمريكي خلال جلسة حوارية، الجمعة، عقدت على هامش مؤتمر “أسبين” الأمني بولاية كولورادو، ونقلت وقائعها مجلة “نيوزويك” الأمريكية.

وقال الجنرال “توماس″ إنه “رغم تشابه الهدف من التواجدين الأمريكي والروسي في سوريا، وهو محاربة تنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) الإرهابي، إلا أن التواجد الأمريكي مهددٌ بتنامي النفوذ الروسي المدعوم من نظام الأسد”.

وأضاف أن “دعم نظام الأسد لروسيا يجعلها محصنة من القوانين الدولية”.

وأوضح توماس أن “القانون الدولي يمكن أن يمنع الولايات المتحدة من البقاء لفترة طويلة المدى في سوريا، لتدخلها غير الشرعي بحسب المواثيق الدولية، على عكس الوجود الروسي”.(ANADOLU)