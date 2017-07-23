سخرية واسعة من حافظ الأسد الصغير بعد ” النتيجة الكارثية ” التي حققها في أولمبياد الرياضيات بالبرازيل

سخرية واسعة من حافظ الأسد الصغير بعد ” النتيجة الكارثية ” التي حققها في أولمبياد الرياضيات بالبرازيل

خيب حافظ بشار الأسد آمال مناصريه وأحلام فريق بلاده في الحصول على مركز متقدم في الأولمبياد العالمي للرياضيات الذي استضافته ريو دي جانيرو البرازيلية.

وشارك 6 طلاب سوريين ضمن فريق بلادهم في الأولمبياد العالمي، وحقق حافظ أسوأ نتيجة بين زملائه إذ لم تتجاوز نسبة الإجابات الصحيحة التي حققها 14 في المئة، محرزا المركز 528 من أصل 615 متسابقاً، حسب النتائج التي نشرها موقع الأولمبياد.

وتمكن مواطنه مارك جبور من الإجابة على 86.81 في المئة من الأسئلة وحصل على المركز الأول في الفريق السوري، وحقق ميدالية فضية.

لكن مع النتيجة الكارثية لحافظ بشار الأسد و 4 زملاء آخرين في الفريق، لم يتمكنوا من الحصول سوى على المركز 58 من أصل 110 فرق متبارية.

وفور صدور النتيجة غصت مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات ساخرة، خصوصاً بعد الحملة التي روجت لتلك المشاركة قبل انطلاق الأولمبياد. (SKYNEWS)

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