شارك فيه أكثر من 80 شخصاً و تدخل 75 شرطياً لفضه .. ألمانيا : شجار بين عائلتين عربيتين بسبب حجاب فتاتين سوريتين

اندلع شجار بين أسرتين عربيتين في ضاحية ويدينغ في برلين، ما أضطر الشرطة إلى التدخل.

ونقل موقع صحيفة “تاغسشبيغل” أن 75 شرطيا تدخلوا لفك الشجار والسيطرة على الوضع في شجار حدث مساء أول أمس الجمعة، وقالت الشرطة أن الشجار حدث بعد أن انتزع مراهق يبلغ من العمر 15 عاماً حجاب فتاة تبلغ من العمر 21 عاماً، وأمسك بعنق أخرى تبلغ من العمر 17 عاماً.

ونقل الموقع أن الفتاتين من أصول سورية.

ولم تتمكن دورية الشرطة التي وصلت إلى موقع العراك من السيطرة على الحادث واضطرت إلى استدعاء قوات أخرى، بعد أن شاهدت أن أكثر من 80 شخصاً يشتركون في العراك.

وذكرت الشرطة أن المتشاجرين وجهوا الشتائم لأفرادها، و تعرضوا لهم بالضرب والقذف بالبيض، كما أصيب أحد أفراد الشرطة بإصابة بسيطة في قدمه بعد ضربه بزجاجة، ونقلت أن أفرادها تعرضوا للمقاومة خلال محاولتهم القبض على المتشاجرين كما حاول آخرون تحريرهم.

وألقت الشرطة على القبض على 11 شخصاً، بينهم فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً وسيدتان (21) و (38) عاماً، ومراهق في الخامسة عشرة من العمر، بالإضافة إلى رجال بعمر (19) ، (23) و (52) عاماً.

ونقلت الصحيفة أن الشرطة حققت مع المقبوض عليهم ثم أطلقت سراحهم. (Deutsche Welle)

 

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9 آراء على “شارك فيه أكثر من 80 شخصاً و تدخل 75 شرطياً لفضه .. ألمانيا : شجار بين عائلتين عربيتين بسبب حجاب فتاتين سوريتين”

    1. وانت الصادق هادا الشعب نتاج بشار الجحش!! قبل حكم عائلة الجحش كان الشعب السوري من ارقى الشعوب..ازا ما عندك حدا كبير بالعمر تسالو عن الفرق بين قبل عام 1963 وما بعده بالنسبة لاخلاق الشعب السوري فيك تجيب كتير من الاخبار من صحف الكترونية بتنشر اخبار سوريا هداك الزمن.. يكفي سوريا قبل حكم ال الجحش انو رئيسها شكري القوتلي عام 1957 كان يمشي بالطريق على رجليه تسلم عليه الناس وحرسو كولبة عالباب فيها عسكري بداوم للساعة 12 فقط ومات وبيتو بمنطقة العفيف بالاجار!! اغبى تعليق على الاطلاق يلي اتفضلت فيه حضرتك..بدك سبب العلة يداوي.. هادا كلام مجازي بينفع بالشعر و بالرويات..ازا ما خلصنا من هالطائفة النجسة وجحشنتها مارح نتطور بحياتنا!!

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  5. متعودين يكونوا ببلد مافيه تنفيذ للقوانين .. ولذلك الواحد لازم ياخد حقو بأيدو … وما بيقدروا يفهموا انو المانيا بلد فيه قانون.. لو قدروا يفهموا بس هالقصة كانت هانت الامور كتير ..
    مشان هيك هدول اسمهم متخلفين .. مو لانو اجو من بلد متخلف .. لالا ..هنن متخلفين كاشخاص . وغير مستعدين يتحضروا وألا لما كانت الامور هيك ..

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  7. شكرا للأخ SAMI Reims لأنك قلت اللي شعرت فيه ، قال وجهوا الشتائم والضرب للشرطة ، لو كانوا بسوريا كانوا بيسترجوا يعملوا ها التصرف الهمجي ،بشار قليل عليهم.

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