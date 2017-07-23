شارك فيه أكثر من 80 شخصاً و تدخل 75 شرطياً لفضه .. ألمانيا : شجار بين عائلتين عربيتين بسبب حجاب فتاتين سوريتين

شارك فيه أكثر من 80 شخصاً و تدخل 75 شرطياً لفضه .. ألمانيا : شجار بين عائلتين عربيتين بسبب حجاب فتاتين سوريتين

اندلع شجار بين أسرتين عربيتين في ضاحية ويدينغ في برلين، ما أضطر الشرطة إلى التدخل.

ونقل موقع صحيفة “تاغسشبيغل” أن 75 شرطيا تدخلوا لفك الشجار والسيطرة على الوضع في شجار حدث مساء أول أمس الجمعة، وقالت الشرطة أن الشجار حدث بعد أن انتزع مراهق يبلغ من العمر 15 عاماً حجاب فتاة تبلغ من العمر 21 عاماً، وأمسك بعنق أخرى تبلغ من العمر 17 عاماً.

ونقل الموقع أن الفتاتين من أصول سورية.

ولم تتمكن دورية الشرطة التي وصلت إلى موقع العراك من السيطرة على الحادث واضطرت إلى استدعاء قوات أخرى، بعد أن شاهدت أن أكثر من 80 شخصاً يشتركون في العراك.

وذكرت الشرطة أن المتشاجرين وجهوا الشتائم لأفرادها، و تعرضوا لهم بالضرب والقذف بالبيض، كما أصيب أحد أفراد الشرطة بإصابة بسيطة في قدمه بعد ضربه بزجاجة، ونقلت أن أفرادها تعرضوا للمقاومة خلال محاولتهم القبض على المتشاجرين كما حاول آخرون تحريرهم.

وألقت الشرطة على القبض على 11 شخصاً، بينهم فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً وسيدتان (21) و (38) عاماً، ومراهق في الخامسة عشرة من العمر، بالإضافة إلى رجال بعمر (19) ، (23) و (52) عاماً.

ونقلت الصحيفة أن الشرطة حققت مع المقبوض عليهم ثم أطلقت سراحهم. (Deutsche Welle)