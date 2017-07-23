صحيفة : روسيا تقول إن أمريكا لم تحقق لإسرائيل ضمانات أمن كاملة عبر هدنة الجنوب السوري

قالت صحيفة “الحياة”، اليوم الأحد، في خبر حمل عنوان (روسيا: أميركا لم تحقق لإسرائيل ضمانات أمن كاملة عبر هدنة الجنوب السوري)، إن مصدراً رفيع المستوى في الخارجية الروسية ذكر لها أن “الولايات المتحدة حاولت قدر الإمكان ضمان أمن إسرائيل أثناء الاستشارات التي أجريت بين موسكو وواشنطن في شأن الأوضاع السورية”.

ووفق المصدر ذاته، «سعت واشنطن إلى منع القوات الحكومية السورية وحلفائها من إنشاء موقع أمامي لتوجيه ضربات باتجاه مرتفعات الجولان، فضلاً عن منع وصول الأسلحة من إيران إلى سورية ولبنان عبر الأراضي العراقية».

بيد أن واشنطن لم تحقق كامل أهدافها، ووفق مصدر في الدوائر العسكرية – الديبلوماسية الروسية، تم الاتفاق، خلال اللقاء التشاوري بين العسكريين الروس والأميركيين الذي أجري في الأردن، على سحب جميع المجموعات المسلحة غير السورية مسافة 30 كلم عن الحدود السورية – الأردنية. والحديث يدور عن تشكيلات «الحشد الشعبي» العراقية وتشكيلات مقاتلي «حزب الله» اللبناني والإيرانيين والمتطوعين الآتين من بلدان مختلفة.

واستناداً إلى ذلك، يمكن القول -بحسب الحياة- أن واشنطن لم تحقق أهدافها بصورة كاملة، لأن القوات المسلحة العراقية والسورية تسيطر على جزء من الحدود العراقية – السورية، وهذا يكفي لنقل الأسلحة والذخيرة.

وسبق لوزير خارجية روسيا سيرغي لافروف أن أعلن أن موسكو وواشنطن أخذتا أمن إسرائيل في الحسبان لدى مناقشة مسألة إنشاء مناطق تخفيف التوتر.

وقد جاء تصريح لافروف هذا بعد تأكيد صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، استناداً إلى مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، أن رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو يعارض تماماً الاتفاق الروسي – الأميركي في شأن وقف النار في محافظات الجنوب السوري، درعا والقنيطرة والسويداء، والذي تم التوصل إليه خلال لقاء بوتين وترامب على هامش قمة العشرين.