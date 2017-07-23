مناشدة للمساعدة في إيجاد طالب جامعي فاقد للذاكرة خرج من المعتقل مؤخراً و شوهد في دمشق

من بعد ماوصلتني الصورة من أكتر من مصدر شي بيقولوا التقى بميتم و شو بيقولوا يمكن معتقل و فاقد الذاكرة

وصلتني رساله من أهل الشب بتمنى منكم تنشروا لتساعدونا أنو نلاقي دريد

يلي تم اعتقاله عشوائيا في حمص بال 2013 لما كان رايح على جامعته

محمد دريد الرفاعي من مواليد عام 1994 من حي #الخالدية في مدينة #حمص

خرج من المعتقل مؤخرا ، و تم التعرف عليه من قبل ذويه من خلال الصورة التي نشرت على الإنترنت. و قد شوهد بمنطقة #المزة ، جانب بنايات 14 ، و شوهد في منطقة #الشيخ_سعد و هي أيضا في المزة.

يعتقد انه فاقد الذاكرة ، يرجى ممن يعلم مكانه او يستطيع الوصول اليه ان يتواصل لطفا معنا على رقم الواتساب 004915212091896

و فيكم البركة