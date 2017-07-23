“هذا حافظنا وأنتم لا أحد” .. موالون يخترعون قصة “هوليوودية – بوليوودية” عن حافظ الصغير ويتناقلونها على نحو واسع !

فاعتبروا يا أولي الألباب…..
حدثني أحد أصدقائي من طياري شركة الطيران العربية السورية فقال:
مرة كنا نقود الطائرة القادمة من الإمارات وكان معنا شاب وأصدقائه على متن الطائرة وكانوا ستة شباب ودخل هذا الشاب معه أصدقائه وأعطى المضيفة بيده جواز سفره الأزرق العادي وبطاقة ال( BOARDING )واستغربت المضيفة بأن هذا الشاب تحديداًهو من أعطاها أوراقه كغيره من الناس وجلس هو وأصدقائه ولم يكن معه أي أحد أخر وكان قمة في الأدب والأخلاق وتصرف كمسافرعادي على متن الطائرة ثم ذهب الطيارين ليرحبوا بهذا الشاب وطلبوا منه أن يحضر الإقلاع والهبوط كونه معهم فدخل هذا الشاب لقمرة القيادة وكان سعيداًجداًلاتاحة الفرصة له وتصرف بسعادة وتصرف بقمة الأدب والذوق وكان يسأل عن الطيران بطريقة الذي يريد أن يتعلم ماذا يحصل أثناء الطيران وجاوبوه بسرور ومن ثم استأذنهم وشكرهم وعاد بشكل طبيعي ليجلس على كرسيه ووضع حزام الأمان ومن ثم خرج وحيداًمع أصدقاؤه وانتظم بالدور كغيره من المسافرين وختم جوازه (الأزرق العادي ) الذي يحمله كل مواطن سوري بنفسه وكان عنصر الأمن العام مذهولاً بأن هذا الشاب يحمل هذا الجواز ويختمه بنفسه وبالدور كغيره من المواطنين ومن بعدها ذهب هذا الشاب إلى صالة الحقائب وكان ينتظر حقيبته وأخذها بنفسه ثم خرج من مخرج المسافرين العادي وثم ركب بسيارته التي هي بدون فيميه ووضع ( حزام الأمان ) بنفسه وذهب لمنزله كباقي الناس العاديين ولم يكن حوله أحد ….
هنا نظرت لوجه صديقي الطيار وأنا مستغرب وهو مذهول وأنا مذهول ….
فسألته :
طيب ومن هذا الشاب الذي تتحدث عنه ولماذا أنت مذهول به وتتكلم أدق التفاصيل هذه…
فأجابني بذهول وذهلني…
قائلاً: إن هذا الشاب هو..
حافظ بشار حافظ الأسد….
إلى الذين نراهم في شوارع سوريا ليل نهار هل وصلتكم قيمتكم الآن …..
هذا حافظنا….
وأنتم لا أحد……..

شادي حلوة – مراسل تلفزيون النظام في حلب – فيسبوك

 

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32 رأي على ““هذا حافظنا وأنتم لا أحد” .. موالون يخترعون قصة “هوليوودية – بوليوودية” عن حافظ الصغير ويتناقلونها على نحو واسع !”

  1. القصة انو الشعب السوري متعود انو ابن الرئيس او ابن اي مسؤول لازم يكون جردون .. وتصرف ابناء المسؤولين بطريقة عادية ومهذبة شئ يستحق التقدير والنشر والكلام وووو.. هيك متعودين الجرادين في المجتمعات الجردونية ,, وهيك متعود شادي حلوة .. هيك حادث كتير دليل كبير على جردونية شعبية كبيرة بالبلد . .

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  2. فكرتوا أخذ تكسي اجره صفراء نوع سابا شغل ايران. ودفع رشوة للجمارك مشان يدخلو مسجلة اشتراها من برا. استغراب سلوك إنسان عادي بهذا الشكل هو ادانه له بحد ذاتها.

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  4. ممكن يكون الشب مهذب و ابوه قبله كمان كان مهذب، و رغم انه سوريا كانت منهوبة و السوري كان بحالة خوف مزمن من العصابات الأمنية الا انه لم يكن عهد بشار اسوء من ابوه، بعهد النافق سوريا كانت مقبرة، مفرزة، المشكلة مش بالاشخاص لا ببشار ولا بابنه المشكلة بالمنظومة الطائفية، مغموسة بدماء السوريين حتى الحنجرة، بشار يعرف ان اي خلل في المنظومة الأمنية هي نهاية حتمية للحكم العلوي لذلك لا يمكنه الا ان يكون صبيهم.

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  5. أكيد شافوه بعدين عم يستنى باص المطار
    ونتع الشنط عالباص
    وشفير الباص ركبه جنبه مشان يوصل اول واحد
    وياترى اخد تكسي عابيتهن الاجرة في جبل المزة من عند سانا ام باص نقل داخلي !؟؟

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  7. و لك يا شادي خليك بسهيل تبعك. انعما وصلت مواصيلك لهون و الله بكرة ما يصلو خبر لسهيل ليعلق مشنقتك أو شي تاني باستحي قولو هون.

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  8. كاتب هذا الكلام والبشر الذين يصدقونه مصابون بانفصام في الشخصية وهذا أدى بهم الى التبعية العمياء والحنين الى أيام الرقيق والعبودية والفرق بينهم وبقية البشر أنهم يكونون سعداء بأنهم عبيد بسبب عقدة النقص الموجودة في دماغهم

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  9. أبوه تجوز أسماء بعام الـ2000 + 9 شهور حمل = تقريباً ولد بآخر عام 2001 يعني لليوم بيكون عمرو صار 16 سنة … وركب سيارتو عادي… ليش بيصير ( ولد ) عمرو 16 سنة يركب سيارة يا بهايم !!!!

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  11. قصه مناسبه لعقول الخراف ..فمنذ متى كان “الطيار” يعرف انا الراكب قد وضع حزام الامان. و كيف لهذا الطيار ليعرف ان هذا “الشاب” قد وقف بالدور كغيره عند الجوزات و انه اعطى مسؤل الجوازات الجواز الازرق العادي. و كيف عرف ان هذا الشاب قد خرج من مخرج المسافريين العادين و انه ركب بسيارته و انه ذهب الى منزله…. أهذا الراوي طيار ام مضيف ام مسؤل جمارك ام سائق سياره ام حمار..

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  12. أوه ,, يا الهي ,, لقد اقشعر بدني ,, فعلا غريب انه تصرف كمسافر عادي , يجب أن يتصرف كمسافر حيوان !!!؟؟؟
    الله يلعن عقولكن , ايمت بدكن تبطلوا تمسيح الصرامي بألسنتكم , ايمت بدكن تصيروا بشر و تبطلوا جلمئة , ايمت بدكن تبطلوا شعور الاستعباد يلي بتحطوا حالكم فيه , لايمت بدها تبقى صرماية هالعيلة فوق راسكن و انتو عم تهتفوا و تطبلوا و تزمروا , لك شو بدي احكي قسما بالله شي بخجل .

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  13. انا شفت هالقصة في برنامج وثائقي على عالم الحيوان بعنوان : ابناء الحمير و القرود تتعلم الطيران .
    يلعن الأسد من الجد الى لإبن الى الولد الى ولد الولد

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  14. الحمار اللي كاتب قصة الكلب ابن الكلب بحب قلو أنت وأمثالك مستواكم تحت الصرامي لذلك عندما يقوم ابن الكلب بعدم فعسكم تحت قدميه كالصراصير تشعرون أنه قدم لكم مكرمة كبيرة لذلك تجدون تصرف بعض القرود التي تمت بصلة مباشرة للقرد الكبير عجيب عليكم

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  15. يعني شو ناقصه لحتى ما يتصرف هيك ؟؟ في حدا بيجرئ يزعجه بالشارع ؟؟ في حدا بيجرؤ يزعجه بالطياره ؟؟ هل هو حامل هموم عائله … على فكرا اغلب رؤساء العصابات و المجرمين ابنائهم يظهرون التهذيب . بس اذا استلموا اماكن ابوهم سترون الاجرام ولكن بطريقة احدث .. ويللي لفت نظري كللهن حدثهن نفس الشخص .. يلعن ابوكن على ابوه اجيتونا من ورا البقر ومفكرين مافي غير هالجحش بيفهم

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  16. ملة العلوية ملة الكفر والزندقة والعبودية وعبادة الاشخاص
    لعنة الله عليهم أينما وجدوا
    لقد بدؤوا من الآن للتحضير لإبن الاجدب بشار والصابئة أسماء الكرة
    حسبنا الله ونعم الوكيل في كل موال وبوق مطبل لهذه الشرذمة العفنة
    ويلعن روحك يا حافظ.

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  17. ناشر التقرير شخص غبي ويريد ان يستغبي الناس ما وصفه عن فعلة هذا الولد هو شي عادي جدا يتبعه المسؤولون الكبار والزعماء الكبار في دول الاتحاد الاوربي ممن لا يخشون شيئ فيمشون بالشارع ويركبون الحافلات واغلبهم لا يركبون بدرجة رجال الاعمال فمن هذا الولد حتى نكبر صورته ونبدأ بمحاولة زرع فكرة انه الشاب المنشود هو لو راجل ابن راجل يطلع خارج سوريا بس هو مثل ابوه طويل هبيل حيبقا يخاف من ظلو

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  23. أقرؤوا التعليقات عالفيس في الصور الملحقة بالخبر , أنا بعرف انو فيه تأليه و تمجيد وتعظيم بسوريا بس ما كنت متخيل لهالدرجة , وا أسفاه على هالأمة , وا أسفاه على هالعقول , أنا ماعاد زعلان لو يحكمنا آل الأسد 6000 سنة بس محروق قلبي على هالناس التافهة والسطحية والممسحة , ولد صغير بتصرف أكتر من عادي بيعمل فيكن هيك ؟؟؟؟؟!!!!!!!
    لك تفووووووووووووووووووووو على عقولكن وعلى ثقافتكن وعلى انسانيتكن وعلى عيشتكن

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  24. واو… يعني تصرف كشخص عادي و اتبع القواعد.
    قلت بتعليق على موضوع سابق, اذا عم يخططوا ليخلوا هالولد رئيس لا يجي حدا و يقلي الشعب انتخبه..
    باينتون عم يبلشوا هالمرة بالشعب..
    الخطة واضحة.. الوالد بيمطمط الوضع كم سنة ليكون الولد خلص دراسة و بيسلموه الحكم لأنه الشعب بده ياه..

    و مع ذلك ما بدي دخل الدين بالموضوع.. أغبياء العلوية عم يألهوا الأسد.. و غير أغبياء عم يألهوا أردوغان و غيرهم مألهين نصر الزفت و غيرهم و غيراتهم..
    و المثقفين الواعيين مالهم بالسخافة و أكل الهوا أو بيخافوا يحكوا … و البلد راحت…
    و لو الثورة موحدة كان الوضع غير… بس على ما يبدو ترباية الأسد ما خابت.. التعصب و الركض ورا المصلحة الشخصية و الفرقة خربت الثورة متل ما خربت البلد من قبل…

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  25. ثم أجهشوا بالبكاء ههههههه
    شلون هالقاصر عبسافر لحالو ومن وين جاب حق السفرة وكيف استقبلتو الامارات
    على أساس الامارات مع الشعب السوري
    تبا للعرب

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  26. بس ناسج هذه القصة نسي ان يقول بانها من وحي الخيال الخصب او ان يقول انه شافها في احد احلامه الوردية
    اي يفضح عرضوا شو انها قوييييييييييية من نوفا البدوييييييييييييييية
    حافيز بثار الاثد
    حاااااااااااااء حااااااااااااااااء حااااااااااااااااااااااااااااااااااء

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  27. بعد 4 سنين في الغربة صرت حس انو مجرد وجود صورة رئيس الدولة او الحكومةاو حتى الملك في الشارع شغلة غريبة يبدو ان شعبنا (الغيرمستفيد من النظام) بحاجة الى جولة روداج شي سنة بشي دولة غربية حتى يحس بالفرق

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  29. يريد الكاتب التافه ان يسوق ان أبناء العظماء يتصرفون بأدب وتواضع . اذهبوا الى الساحل وشاهدوا التزام شباب بني قيقي بصفات المواطن الصالح . أعطوني اسم شاب واحد من العائلة االمنحطة يضرب به المثل بأدبه ودماثة اخلاقه .. أو بعلمه وتفوقه في المجالات العلمية أو الأدبية ٠ كلهم كائنات منحطة قذرة تدل على وضاعة اصلهم .

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