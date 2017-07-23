” Walmart ” تبتكر جهازاً للتعرف على الزبائن الغاضبين و تنبيه العاملين بالمتجر

تعمل سلسلة متاجر Walmart الأميركية على تطوير نظام التعرف على الوجوه لمراقبة العملاء عند طوابير الخروج للتعرف على دلائل الغضب وعدم الرضا.

وطبقاً لبراءات الاختراع، تستخدم هذه التقنية كاميرات فيديو عند طوابير الخروج وتعمل على مراقبة تعبيرات وجوه الزبائن وحركاتهم لمحاولة التعرف على مستويات عدم الرضا المتعددة، ووفق ما ذكر موقع هافينغتون بوست بنسخته العربية، إذا تعرف النظام على عميل مستاء، فسينبه الموظفين ويطلب منهم أن يبلغوا موظف التسجيل.

ويقول ملف براءات الاختراع: “من الأسهل استعادة العملاء الحاليين بدلاً من اكتساب عملاء جدد من خلال الإعلانات”.

ففي معظم الأحيان، إذا كانت خدمة العملاء غير كافية، فلن تظهر هذه الحقيقة في البيانات المقدمة إلى الإدارة حتى يخسر المكان العديد من الزبائن، ففي ظل المنافسة الشديدة، سيذهب الزبون غالباً وبكل بساطة إلى أي متجر آخر بدلاً من تقديم شكوى.

وطبقاً للملفات، ستستخدم Walmart أيضاً التكنولوجيا لتحليل سلوك المتسوقين الشرائية بمرور الوقت، وستعمل على ربط بيانات القياسات الحيوية، بالبيانات العاطفية في محاولة لاكتشاف التغييرات التي طرأت على العادات الشرائية للمتسوقين بسبب عدم الرضا.

وطبقاً لبراءات الاختراع، “يمكن التعرف على الانخفاضات الملحوظة أو الغياب التام لإنفاق المستهلكين”.

وكانت الشركة قد حصلت في وقتٍ سابق على شهادة ببراءة الاختراع على استخدامها طائرات بدون طيار داخل المتجر لنقل الأشياء من قسم إلى آخر.