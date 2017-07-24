إرتفاع في سعر الذهب .. سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الاثنين 24 \ 7 \ 2017
إرتفاع في سعر الذهب .. سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الاثنين 24 \ 7 \ 2017
|شراء
|مبيع
|غرام الذهب عيار 21
|18800
|#الدولار
|
531
|533
|اليورو
|
618
|622
|الليرة التركية
|149
|151
|الدرهم الإماراتي
|144
|145
|الجنيه المصري
|–
|–
|الريال السعودي
|141
|142
|الدينار الأردني
|747
|751
|البنزين
|المازوت
|اسطوانة الغاز
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