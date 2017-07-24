إرتفاع في سعر الذهب .. سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الاثنين 24 \ 7 \ 2017

إرتفاع في سعر الذهب .. سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الاثنين 24 \ 7 \ 2017

شراء مبيع
غرام الذهب عيار 21 18800
#الدولار
531
 533
اليورو
618
 622
الليرة التركية 149 151
الدرهم الإماراتي 144 145
الجنيه المصري
الريال السعودي 141 142
الدينار الأردني 747 751
البنزين
المازوت
اسطوانة الغاز
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رأي واحد على “إرتفاع في سعر الذهب .. سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الاثنين 24 \ 7 \ 2017”

  1. العالم كله يرى الأرهاب للطوائف السنية ..هذا….ولكن السيء أنهم لا يرون أرهاب الطوائف الشيعية التي يتشكل منها فصائل متطرفة دينية أرهابية ..كثيرة ومتعددة
    لا هم لها غير الأنتقام وشرب الدم وقتل الأبرياء .
    فلماذا هذا الميزان الأعوج …؟؟

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