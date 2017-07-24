الرئيسية/ أهم الأخبار/ إرتفاع في سعر الذهب .. سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الاثنين 24 \ 7 \ 2017

إرتفاع في سعر الذهب .. سعر صرف الدولار و اليورو و الذهب مقابل الليرة السورية الاثنين 24 \ 7 \ 2017