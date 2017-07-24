الآلاف من المثليين في ألمانيا يحتفلون بقانون ” الزواج للجميع ” ( صور )

شارك الآلاف أول أمس السبت في فعاليات ما يعرف باسم “كريستوفر ستريت داي”، حيث يخرج مثليو الجنس في مسيرات ذات طابع احتفالي في شوارع العاصمة الألمانية برلين.

وتحت شعار “المزيد منا – كل صوت ضد اليمين” قاد مثليو الجنس المسيرة رقم 39 من حي كورفورشتيندام إلى بوابة براندنبورج التاريخية.

ورغم الهطول الكثيف للأمطار والعواصف بعد ظهر اليوم غلبت الأجواء الاحتفالية على المسيرة، حيث شهدت عروضا راقصة من المشاركين الذين كان يرتدى الكثيرون منهم أزياء تنكرية.

وتأتي المسيرة عقب إقرار الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير لقانون يسمح بزواج المثليين جنسيا ويتيح لهم التبني.

وتهدف هذه المسيرات إلى المطالبة بالمساواة الكاملة في الحقوق وقبول المثليين في كافة مجالات الحياة.

وقال أحد المشاركين: “نحن هنا اليوم للاحتفال بالزواج للجميع… سأتزوج من شريك حياتي العام القادم”.

وذكر النائب البرلماني عن حزب الخضر، فولكر بيك، في إشارة إلى قانون الزواج للجميع: “مرحلة الهوادة انتهت. الآن يمكن لعصر القبول أن يبدأ”. (DPA)

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رأي واحد على “الآلاف من المثليين في ألمانيا يحتفلون بقانون ” الزواج للجميع ” ( صور )”

  1. كل قوانين الافساد في الارض بدأت تطغى على الحياة. فالزنى بحجة الصداقة أصبح عرفا و قانونا بدلا من الزواج و الشواذ لهم الحق بالمجاهرة بشذوذهم و بشكل قانوني بينما يمنع تعدد الزوجات المشرع من رب السماء، و يسمح الزنا بالقاصرات و لكن ممنوع من الزواج بالقاصرات لانه جريمة. الحجاب و النقاب صار إهانة للمرأة بينما تعريها و خيانتها لزوجها و مصاحبة أكثر من رجل أصبح حرية شخصية. يا رب أصلح أحوال المسلمين و احمهم من سموم و أفعال هؤلاء المفسدون في الأرض.

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