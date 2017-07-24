الكويت : اختطاف سوري و إجباره على ” توقيع سندات ” بالإكراه

قالت صحيفة “الأنباء” الكويتية، الاثنين، إن “أجهزة وزارة الداخلية في #الكويت فتحت تحقيقاً للوقوف على حقيقة مزاعم وافد سوري بتعرضه للخطف والاكراه على توقيع مستند”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر أمني “أن بلاغا ورد الى عمليات وزارة الداخلية من وافد سوري بتعرضه للخطف والاكراه على توقيع مستند، وبالاستماع الى افادة المجني عليه في مخفر النقرة قال انه تعرض للاختطاف من قبل 3 أشخاص يعرف اثنين منهم واقتادوه من منطقة النقرة الى السالمية”.

وتوقف الخاطفون في ساحة ترابية، و “اعتدوا عليه بالضرب ثم اصطحبوه الى احدى الشقق في المنطقة، حيث تم حجزه واجباره على توقيع 6 كمبيالات ثم اعادوه الى منزله”.

ولم تذكر الصحيفة اسم الوافد السوري، وقالت إن “وكيل النيابة أمر بتسجيل قضية”.