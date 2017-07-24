المصرف العقاري يمنح ” العاملين في الدولة ” قروضاً لشراء برادات ” بردى “

وقع “المصرف العقاري” اتفاقاً مع الشركة العامة للصناعات المعدنية “بردى” يقدم المصرف من خلاله قرض لـ “العاملين في الدولة والموطنة رواتبهم” لديه لتمويل شراء برادات من الشركة.

وأكد مدير عام المصرف أحمد العلي لصحيفة “تشرين” النظامية، أن سقف مبلغ القرض حسب الاتفاق هو 300 ألف ليرة، ومدة تسديده لا تتجاوز ثلاث سنوات كحد أقصى، وفائدة سنوية قدرها 13% للمصرف، شرط ألا يتجاوز القسط الشهري 40% من الأجر الشهري لكل من المقترض والكفيل كل على حدة.

وأوضح العلي، أنه بإمكان المواطنين الراغبين بالحصول على القرض مراجعة “بردى” لاختيار ما يحتاجونه من السلع المعمرة عبر مراكزها الثلاثة المنتشرة في محافظتي دمشق وريفها، وذلك بموجب آلية تنفيذ محددة تضاف إلى الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على القرض.

وبين أن القرض يعتبر نوع من التدخل الإيجابي في حياة المواطنين غير القادرين على شراء سلع مرتفعة الأسعار نقداً، مضيفأ أن المصرف يجهز لاتفاق مماثل سيوقع قريباً مع الشركة العربية السورية للصناعات الإلكترونية “سيرونكس”.