المصرف العقاري يمنح ” العاملين في الدولة ” قروضاً لشراء برادات ” بردى “

وقع “المصرف العقاري” اتفاقاً مع الشركة العامة للصناعات المعدنية “بردى” يقدم المصرف من خلاله قرض لـ “العاملين في الدولة والموطنة رواتبهم” لديه لتمويل شراء برادات من الشركة.

وأكد مدير عام المصرف أحمد العلي لصحيفة “تشرين” النظامية، أن سقف مبلغ القرض حسب الاتفاق هو 300 ألف ليرة، ومدة تسديده لا تتجاوز ثلاث سنوات كحد أقصى، وفائدة سنوية قدرها 13% للمصرف، شرط ألا يتجاوز القسط الشهري 40% من الأجر الشهري لكل من المقترض والكفيل كل على حدة.

وأوضح العلي، أنه بإمكان المواطنين الراغبين بالحصول على القرض مراجعة “بردى” لاختيار ما يحتاجونه من السلع المعمرة عبر مراكزها الثلاثة المنتشرة في محافظتي دمشق وريفها، وذلك بموجب آلية تنفيذ محددة تضاف إلى الشروط والأوراق المطلوبة للحصول على القرض.

وبين أن القرض يعتبر نوع من التدخل الإيجابي في حياة المواطنين غير القادرين على شراء سلع مرتفعة الأسعار نقداً، مضيفأ أن المصرف يجهز لاتفاق مماثل سيوقع قريباً مع الشركة العربية السورية للصناعات الإلكترونية “سيرونكس”.

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رأيان على “المصرف العقاري يمنح ” العاملين في الدولة ” قروضاً لشراء برادات ” بردى “”

  1. كل واحد بصدق انو القرارات يلي بتصدر عن أي حرامي في الدولة هي لمصلحة الشعب , فهو ساذج
    يمكن يكون القرار بالظاهر لمصلحة الشعب بس من تحت لتحت بيطلع لمصلحة المصرف ولمصلحة شركة بردى و لزيادة أرباح جيوب المسؤولين و ليلعنوا أهل المواطن , نحنا عنا مسؤولين مبدعين الصراحة , بيبدعوا في فن سرقة و تشليح المواطن

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  2. رجعوا أهل الشام خمسين سنة الى الوراء . في ايّام السلم لم تكن شركة البرادات تلك المصادرة والمنهوبة من أصحابها الحقيقيين والتي سيطرت عليها الدولة تنتج برادات بمواصفات ممتازة . نعم كان نصف الانتاج به اعطال فنية . فكيف والحال الان حيث لا جودة ولا رقابة ولا مواصفات ولا ضمان . اي ان كل دول العالم تتقدم الا سوريا تحت حكم ال الجحش الذي يتباهى بانه دمر البلد وأرجعها الى الوراء عشرات السنين..

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