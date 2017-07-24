بالفيديو .. سيدة إسبانية تصنع فيديو كليب من ” شخير ” زوجها !

نشرت شبكة “9GAG” عبر حسابها على “فيسبوك” مقطع فيديو طريف لرجل يشخر وهو نائم لكن بطريقة غريبة وطريفة.

حسّ الفكاهة لدى زوجته دفعها إلى استخدام ما تم تصويره طوال أربع سنوات وهو يشخر أثناء نومه في مواضع مختلفة.

وركّبت السيدة مقطع الفيديو المضحك بمساعدة ابن أخيها دامجة صوت شخيره مع لحن أغنية “dispacito” الشهيرة، ولقي هذا الفيديو الكثير من الإعجاب والتعليقات الطريفة على منصّات التواصل الاجتماعي.